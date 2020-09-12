ВИДЕО. Моуриньо – про регламент АПЛ, трансферы и Карло Анчелотти

В воскресенье, 13-го сентября, состоится матч первого тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» будет принимать «Эвертон». Вашему вниманию запись пресс-конференции главного тренера «шпор» Жозе Моуриньо перед поединком.
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Источник — Sport.ua
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