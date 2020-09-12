Вторая лига. Матчи Карпат, Таврии, Днепра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 12 сентября, состоятся сразу 8 матчей 2-го тура Второй лиги Украины. Предлагаем смотреть прямые трансляции поединков.
Примечание: болдом выделены матчи с трансляциями.
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Вторая лига. Группа «А»
15:00 «Калуш» – «Карпаты» Львов
16:00 «Подолье» – «Волынь-2»
16:00 «Нива» Винница – «Оболонь-2»
17:00 «Чернигов» – «Эпицентр» Дунаевцы
17:00 «Чайка» – «Буковина»
17:00 «Карпаты» Галич – «Рубикон»
Вторая лига. Группа «Б»
16:30 «Энергия» – «Таврия»
17:00 «Черкащина» – «Днепр» Черкассы
Источник — Sport.ua
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