Фати получил травму и не поможет Барселоне в предстоящем матче

17-летний футболист Ансу Фати пропустит предстоящий товарищеский матч «Барселоны» с клубом «Химнастик». Каталонский клуб сообщил о травме игрока.
Фати получил ушиб бедра во время тренировки в пятницу. В «Барселоне» отметили, что продолжительность его отсутствия будет зависеть от степени травмы.
Напомним, новый сезон в чемпионате Испании должен стартовать 12 сентября. Матч первого тура между «Барселоной» и «Эльче» был перенесен на неопределенный срок.
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Источник — ФК Барселона
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