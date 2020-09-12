Фати получил травму и не поможет Барселоне в предстоящем матче

17-летний вингер травмировался во время тренировки

  • 12.09.2020 08:16
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Фати получил травму и не поможет Барселоне в предстоящем матче
© Global Look Press. Ансу Фати

17-летний футболист Ансу Фати пропустит предстоящий товарищеский матч «Барселоны» с клубом «Химнастик». Каталонский клуб сообщил о травме игрока.

Фати получил ушиб бедра во время тренировки в пятницу. В «Барселоне» отметили, что продолжительность его отсутствия будет зависеть от степени травмы. 

Напомним, новый сезон в чемпионате Испании должен стартовать 12 сентября. Матч первого тура между «Барселоной» и «Эльче» был перенесен на неопределенный срок.

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Источник — ФК Барселона

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