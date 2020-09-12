Морозюк проиграл. Соса принес победу Фенербахче над Ризеспором

В стартовом матче 1-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» в гостях переиграл «Ризеспор» со счетом 2:1.
Решающий гол на 88-й минуте с пенальти забил Хосе Соса, ранее игравший в УПЛ за «Металлист».
У «Ризеспора» весь матч на поле провел украинец Николай Морозюк, отметившись желтой карточкой на 87-й минуте.
Чемпионат Турции. 1-й тур
«Ризеспор» – «Фенербахче» – 1:2
Голы: Шкода, 59 – Генюл, 76, Соса, 88 (пен.)
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Источник — Sport.ua
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