Голы Бруну Гамы и Бертольо. Соперник Колоса с победы стартовал в Греции

В матче 1-го тура чемпионата Греции «Арис» выиграл у «Ламии» со счетом 3:1.
Соперник «Колоса» в квалификации Лиги Европы с победы стартовал в национальном чемпионате.
У хозяев поля отличились Бруну Гама и Факундо Бертольо, поигравшие в УПЛ за «Днепр» и «Динамо» соответственно.
Чемпионат Греции. 1-й тур
«Арис» – «Ламия» – 3:1
Голы: Кристиан, 72, Бруну Гама, 78 (пенальти), Бертольо, 89 – Романич, 38.
ПАОК – «Лариса» – 1:0
Гол: Цолис, 16.
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Источник — Sport.ua
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