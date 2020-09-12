Элина СВИТОЛИНА: «Думаю, в финале Азаренко обыграет Осаку»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, кто, по ее мнению, выиграет женский титул на US Open, и почему пропустила этот турнир Большого Шлема:

О решении пропустить соревнования в Нью-Йорке

– У меня нет сожалений, что я не стала играть в США. Единственная мотивация туда поехать, которая, наверное, была бы у меня, – это призовые. Но все остальные факторы переубедили меня, что лучше хорошо подготовиться к игре на грунте. Я не попала в такую ситуацию, которая произошла с Кристиной Младенович и другими французскими игроками, которых отправили на карантин.

Это был бы большой риск для меня, я бы тогда не смогла хорошо подготовиться к грунтовой серии, не смогла бы отыграть нормально ни в Риме, ни на Ролан Гаррос. Мой отказ не гарантирует мне хороший результат, но я знаю, что выложилась на все 100%. У меня была подготовка с тренером по фитнесу, с Энди Беттлсом. Надеюсь, что это принесет свои плоды. Сейчас нужно все это перенести на матчи, отыграть хорошо эти два турнира на грунте.

О матчах на US Open и будущей победительнице турнира

– Я не следила за результатами турниров в США. Знала только, что Виктория Азаренко выиграла Премьер в Нью-Йорке. Знала, кто прошел в полуфиналы US Open, но большинство интересных матчей были именно ночью, поэтому не было возможности смотреть. Когда ты сам не выступаешь на турнире, то как-то нет мотивации следить за другими.

В финале, думаю, Азаренко обыграет Осаку. Как мы знаем по прошлым выступлениям Виктории, когда она выигрывала свои титулы на «Шлемах», если она чувствует уверенность в себе, то может играть очень здорово. Мне кажется, что сейчас у нее именно такой настрой, она обыграла Серену и других хороших игроков.

О решении рефери дисквалифицировать Новака Джоковича

– Можно понять Новака, но, думаю, все-таки организаторы хотели этим решением дать всем знать, что все игроки находятся в равных условиях. Что они могут дисквалифицировать любого игрока, что они не прогибаются под топ-игроков.

Подобные случаи были не раз и на челленджерах, и на маленьких турнирах, и с Денисом Шаповаловым была похожая ситуация. Так что, они сделали все по правилам, не было никаких нарушений со стороны турнира.