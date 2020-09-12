МИКОЛЕНКО: «А теперь начнем изучать АЗ. Перестроиться будет легко»

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал результат домашнего матча против черниговской «Десны» (0:0) в рамках 2-го тура УПЛ:

– Сегодня самое главное было забить и победить. Не пропустили – уже хорошо, но в атаке не удалось реализовать свои моменты – отсюда и такой результат.

– Со стороны кажется, что результат несправедлив, ведь команда постоянно атаковала, била по воротам.

– У «Десны» также были моменты в первом тайме. И это не их заслуга, а из-за наших ошибок. Но, повторюсь, не повезло забить, хотя были хорошие предпосылки для гола.

– Президент «Динамо» спустился в раздевалку. Что говорил?

– Ничего, просто поздоровался с тренером и его тренерским штабом.

– АЗ уже начинали изучать?

– Нет, мы целенаправленно готовились к матчу с «Десной». А завтра начнем изучать АЗ.

– Как забыть об этой потере очков и готовиться со свежей головой к еврокубковому матчу?

– Когда положительный результат, конечно, легче двигаться от игры к игре. Но, я думаю, сейчас перестроиться будет довольно легко, ведь нас ожидает матч Лиги чемпионов.

– Что с Тымчиком? Как он себя чувствует?

– Честно говоря, я не знаю. Только видел, как он показывал, что у него болит что-то – кажется, приводящая мышца. А так еще не спрашивал у него.