МИКОЛЕНКО: «А теперь начнем изучать АЗ. Перестроиться будет легко»

Защитник «Динамо» прокомментировал домашнюю ничью в игре с «Десной»

  • 12.09.2020 01:37
  • 89 просмотров
  • 2 комментария
МИКОЛЕНКО: «А теперь начнем изучать АЗ. Перестроиться будет легко»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал результат домашнего матча против черниговской «Десны» (0:0) в рамках 2-го тура УПЛ:

– Сегодня самое главное было забить и победить. Не пропустили – уже хорошо, но в атаке не удалось реализовать свои моменты – отсюда и такой результат.

– Со стороны кажется, что результат несправедлив, ведь команда постоянно атаковала, била по воротам.

– У «Десны» также были моменты в первом тайме. И это не их заслуга, а из-за наших ошибок. Но, повторюсь, не повезло забить, хотя были хорошие предпосылки для гола.

– Президент «Динамо» спустился в раздевалку. Что говорил?

– Ничего, просто поздоровался с тренером и его тренерским штабом.

– АЗ уже начинали изучать?

– Нет, мы целенаправленно готовились к матчу с «Десной». А завтра начнем изучать АЗ.

– Как забыть об этой потере очков и готовиться со свежей головой к еврокубковому матчу?

– Когда положительный результат, конечно, легче двигаться от игры к игре. Но, я думаю, сейчас перестроиться будет довольно легко, ведь нас ожидает матч Лиги чемпионов.

– Что с Тымчиком? Как он себя чувствует?

– Честно говоря, я не знаю. Только видел, как он показывал, что у него болит что-то – кажется, приводящая мышца. А так еще не спрашивал у него.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 12.09.2020 02:11
    0
    Що отих педрил вивчати? Головне, задом до них не повертатися! Циган знає як з ЛГБД грати, не очкуємо!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 12.09.2020 02:00
    +1
    – Президент «Динамо» спустился в раздевалку. Что говорил?
    – Игорь ибн Рахмилич сказал, что мы три два расы
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 12.09.2020 02:00
    +1
    – Президент «Динамо» спустился в раздевалку. Что говорил?
    – Игорь ибн Рахмилич сказал, что мы три два расы
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 12.09.2020 02:11
    0
    Що отих педрил вивчати? Головне, задом до них не повертатися! Циган знає як з ЛГБД грати, не очкуємо!
    Ссылка
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