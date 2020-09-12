Жерсон РОДРИГЕШ: «Весь состав Десны стоял в защите, и было тяжело забить»

Нападающий киевского «Динамо» Жерсон Родригеш поделился впечатлениями от игры 2-го тура УПЛ с «Десной» (0:0).

– Мы хорошо играли, контролировали мяч, создавали моменты. Во втором тайме отдали мяч «Десне», и для нас было нелегко вернуть игру под свой контроль. Вся черниговская команда стояла в защите, и было тяжело забить гол. Впереди ответственная игра Лиги чемпионов против АЗ. Нужно забыть поединок с« Десной» и переключить свой фокус на матч, который состоится уже во вторник.

– Как настроение после игры?

– Настроение не самое лучшее, мы не выиграли, но нужно продолжать работать и сохранять фокус на игру с АЗ.

– Почему не удалось обыграть Десну? Что удалось и не удалось реализовать в поединке?

– Я не знаю, но нам тяжело было играть с «Десной», они хорошо оборонялись. Мы выходили на игру с настроем на победу и забить голы. Нужно сохранить этот настрой и на вторник. Впереди важная игра, мы должны одержать победу.

– Какая была установка на игру?

– Такая же, как всегда. Мы продолжаем работать и есть время подготовиться к АЗ.

– Возможно, вы решили поберечь силы на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ?

– Не могу так сказать, мы были сконцентрированы на игре, хотели победить, но удача не улыбнулась нам. Было тяжело играть с «Десной». Сезон только начался, мы полны сил, и нет времени, чтобы растерять кондиции.