Жерсон РОДРИГЕШ: «Весь состав Десны стоял в защите, и было тяжело забить»

Нападающий «Динамо»​​​​​​​ поделился впечатлениями от игры УПЛ с «Десной»

  • 12.09.2020 00:48
  • 396 просмотров
  • 4 комментария
Жерсон РОДРИГЕШ: «Весь состав Десны стоял в защите, и было тяжело забить»
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

Нападающий киевского «Динамо» Жерсон Родригеш поделился впечатлениями от игры 2-го тура УПЛ с «Десной» (0:0).

– Мы хорошо играли, контролировали мяч, создавали моменты. Во втором тайме отдали мяч «Десне», и для нас было нелегко вернуть игру под свой контроль. Вся черниговская команда стояла в защите, и было тяжело забить гол. Впереди ответственная игра Лиги чемпионов против АЗ. Нужно забыть поединок с« Десной» и переключить свой фокус на матч, который состоится уже во вторник.

– Как настроение после игры?

– Настроение не самое лучшее, мы не выиграли, но нужно продолжать работать и сохранять фокус на игру с АЗ.

– Почему не удалось обыграть Десну? Что удалось и не удалось реализовать в поединке?

– Я не знаю, но нам тяжело было играть с «Десной», они хорошо оборонялись. Мы выходили на игру с настроем на победу и забить голы. Нужно сохранить этот настрой и на вторник. Впереди важная игра, мы должны одержать победу.

– Какая была установка на игру?

– Такая же, как всегда. Мы продолжаем работать и есть время подготовиться к АЗ.

– Возможно, вы решили поберечь силы на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов  против АЗ? 

– Не могу так сказать, мы были сконцентрированы на игре, хотели победить, но удача не улыбнулась нам. Было тяжело играть с «Десной». Сезон только начался, мы полны сил, и нет времени, чтобы растерять кондиции.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 12.09.2020 02:12
    0
    Не сси, чубати! Ми переможемо!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 12.09.2020 01:54
    +1
    Александр Федько, 12.09.2020 01:05
    так же стояли как и вы против Шахтера
    І в обох випадках подіяло
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 12.09.2020 01:05
    +4
    так же стояли как и вы против Шахтера
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 12.09.2020 00:54
    +2
    Теперь пол недели будут скулить про нефарт
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 12.09.2020 01:05
    +4
    так же стояли как и вы против Шахтера
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 12.09.2020 00:54
    +2
    Теперь пол недели будут скулить про нефарт
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 12.09.2020 01:54
    +1
    Александр Федько, 12.09.2020 01:05
    так же стояли как и вы против Шахтера
    І в обох випадках подіяло
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 12.09.2020 02:12
    0
    Не сси, чубати! Ми переможемо!
    Ссылка
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