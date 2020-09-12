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Лион
11.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лига 1. Бордо и Лион разошлись миром без забитых голов

11 сентября состоялся стартовый матч 3-го тура чемпионата Франции

  • 12.09.2020 00:32
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Лига 1. Бордо и Лион разошлись миром без забитых голов
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11 сентября состоялся стартовый матч 3-го тура чемпионата Франции.

«Бордо» и «Лион» разошлись миром без забитых голов.

Хозяева поднялись на 2-е место (5 очков в 3 матчах), гости находятся на 3-й позиции (4 балла после 2 поединков).

Лига 1. 3-й тур

«Бордо» – «Лион» – 0:0

«Бордо»: Костиль, Байс, Косьельни, Сабали, Бенито, Отавиу, Башич, Де Превиль (Бриан, 74), Хван Ый Джо (Маджа, 74), Калу (Адли, 62), Уден (Пундже, 90+2).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Аннерсен, Какере, Гимарайнс (Тиагу Мендес, 59), Депай (Кадевере, 73), Дембеле (Ауар, 59), Корне, Токо-Экамби (Шерки, 83).

Предупреждения: Дембеле, 22. Марселу, 30. Отавиу, 55. Аннерсен, 68. Бриан, 79.

Судья: Бюке.

Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — Sport.ua

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