Лига 1. Бордо и Лион разошлись миром без забитых голов

11 сентября состоялся стартовый матч 3-го тура чемпионата Франции.
«Бордо» и «Лион» разошлись миром без забитых голов.
Хозяева поднялись на 2-е место (5 очков в 3 матчах), гости находятся на 3-й позиции (4 балла после 2 поединков).
Лига 1. 3-й тур
«Бордо» – «Лион» – 0:0
«Бордо»: Костиль, Байс, Косьельни, Сабали, Бенито, Отавиу, Башич, Де Превиль (Бриан, 74), Хван Ый Джо (Маджа, 74), Калу (Адли, 62), Уден (Пундже, 90+2).
«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Аннерсен, Какере, Гимарайнс (Тиагу Мендес, 59), Депай (Кадевере, 73), Дембеле (Ауар, 59), Корне, Токо-Экамби (Шерки, 83).
Предупреждения: Дембеле, 22. Марселу, 30. Отавиу, 55. Аннерсен, 68. Бриан, 79.
Судья: Бюке.
Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
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