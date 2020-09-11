ВЕРБИЧ: «Вы видели, мы три раза попадали в штангу и перекладину»

Вингер киевского «Динамо» Беньямин Вербич прокомментировал поединок с черниговской «Десной» в рамках 2-го тура УПЛ (0:0):

– Почему не удалось сегодня пройти оборону «Десны»?

– Вы же видели, мы создавали моменты, даже три раза попадали в штангу и перекладину. Но сегодня не вышло забить. В матче с «Шахтером» мы реализовали три момента из трех, а сегодня, возможно, не хватило спокойствия в завершении атак. Но будем стараться и дальше.

Мы знаем, что в Премьер-лиге большинство команд будет играть так, как «Десна». Будем изучать соперников, стараться найти их ошибки.

– Так складывается, что «Динамо» очень непросто играть против «Десны». Сегодня снова был фактор «Десны» или соперники выбрали такую тактику, что вы ничего не смогли сделать в атаке?

– В первом тайме «Десна» играла через длинные передачи. Мы к этому готовились и хорошо владели мячом всю игру. Просто не пошло завершение атаки, нужно было создавать еще больше моментов, больше атаковать с флангов. А мы играли больше через середину.

– Следующий вызов – АЗ «Алкмаар». С каким настроением подходите к противостоянию?

– Это качественная нидерландская команда с хорошим подбором игроков. Они хорошо стоят в обороне, как и «Десна», и выходят в быстрые контратаки. Мы будем их изучать и готовиться к этой игре, – сказал Вербич в эфире FootballHub.