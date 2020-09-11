ВЕРБИЧ: «Вы видели, мы три раза попадали в штангу и перекладину»

Вингер киевского «Динамо» прокомментировал поединок с черниговской «Десной»

  • 11.09.2020 23:38
  • 574 просмотра
  • 3 комментария
ВЕРБИЧ: «Вы видели, мы три раза попадали в штангу и перекладину»
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

Вингер киевского «Динамо» Беньямин Вербич прокомментировал поединок с черниговской «Десной» в рамках 2-го тура УПЛ (0:0):

– Почему не удалось сегодня пройти оборону «Десны»?

– Вы же видели, мы создавали моменты, даже три раза попадали в штангу и перекладину. Но сегодня не вышло забить. В матче с «Шахтером» мы реализовали три момента из трех, а сегодня, возможно, не хватило спокойствия в завершении атак. Но будем стараться и дальше.

Мы знаем, что в Премьер-лиге большинство команд будет играть так, как «Десна». Будем изучать соперников, стараться найти их ошибки.

– Так складывается, что «Динамо» очень непросто играть против «Десны». Сегодня снова был фактор «Десны» или соперники выбрали такую тактику, что вы ничего не смогли сделать в атаке?

– В первом тайме «Десна» играла через длинные передачи. Мы к этому готовились и хорошо владели мячом всю игру. Просто не пошло завершение атаки, нужно было создавать еще больше моментов, больше атаковать с флангов. А мы играли больше через середину.

– Следующий вызов – АЗ «Алкмаар». С каким настроением подходите к противостоянию?

– Это качественная нидерландская команда с хорошим подбором игроков. Они хорошо стоят в обороне, как и «Десна», и выходят в быстрые контратаки. Мы будем их изучать и готовиться к этой игре, – сказал Вербич в эфире FootballHub.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 11.09.2020 23:55
    -2
    Forever_young_13, 11.09.2020 23:43
    Просто не было фартового полотенца.
    Не забудьте его в игре с АЗ
    Как говориться голи оставил на потом играли против Десни которая лучше чем АЗ вигляди на порядок
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 23:45
    +4
    Видели-видели, успокойся.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.09.2020 23:43
    +3
    Просто не было фартового полотенца.
    Не забудьте его в игре с АЗ
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 23:45
    +5
    Видели-видели, успокойся.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.09.2020 23:43
    +3
    Просто не было фартового полотенца.
    Не забудьте его в игре с АЗ
    Ссылка
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