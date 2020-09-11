КАРАВАЕВ: «Моментов очень много. Динамо не забивает мячи, которые должно»

Защитник киевской команды прокомментировал нулевую ничью с «Десной»

  • 11.09.2020 23:19
  • 456 просмотров
  • 6 комментариев
КАРАВАЕВ: «Моментов очень много. Динамо не забивает мячи, которые должно»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев (справа)

Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал ничью с «Десной» в поединке 2-го тура УПЛ (0:0):

– В принципе, нашей игрой, построением и структурой, которой мы придерживались, я доволен. У нас многое получалось, мы полностью контролировали игру и особо не давали ничего сделать соперникам. Здорово выходили из-под прессинга и создали очень много моментов, должны были забивать в первом тайме минимум два-три гола.

Конечно же, неприятно откладывается то, что мы не забиваем мячи, которые должны были. Потому что моментов очень много.

– Сегодня мы увидели необычную линию обороны с Кендзерой и Миколенко в качестве центрбеков. Как работалось с такой линией защиты?

– Отлично. Каждый понимает, как действовать на своей позиции. Нам это объясняют, а для нас главное – впитывать и выполнять на поле. То, что нам говорят, мы и делаем – и у нас получается. Хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше, только добавились результаты.

– Уже начали готовиться к АЗ, пересматривали видеоматериалы? Какое настроение перед этой игрой?

– Еще нет, не смотрели, так как мы готовились к ближайшему матчу – с «Десной». Сейчас этот матч уже прошел и с завтрашнего дня будем готовиться уже к АЗ, – сказал Караваев в эфире FootballHub.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    janu0320
      janu0320, 12.09.2020 00:05
    0
    2 момента за матч, Кендзёры и Буяльского, очень много.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 23:50
    0
    хотя я не смотрел первые 30 минут. ну посмотрим что там за опасные моменты были, если первый удар в створ был нанесён во втором тайме, со слов комментатора матча.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 23:47
    0
    единственный кто должен был забивать это Кендзёра, остальные моменты притянуты за уши.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 23:46
    0
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.09.2020 23:37
    0
    Как на нидерландские именины
    Испекли мы Каравай,
    Вот такой вышины.
    Вот такой нижины.
    Вот такой ширины,
    Вот такой ужины.
    Каравай, Каравай!
    Кого хэйтишь — выбирай!
    Я травлю, конечно, всех,
    А вот динамо больше всех!
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 11.09.2020 23:25
    0
    "мы не забиваем мячи, которые должны были"
    Проблема нападающего до сих пор актуальна. В связи с этим логичный вопрос - где Кравец?
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 12.09.2020 00:05
    0
    2 момента за матч, Кендзёры и Буяльского, очень много.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 23:50
    0
    хотя я не смотрел первые 30 минут. ну посмотрим что там за опасные моменты были, если первый удар в створ был нанесён во втором тайме, со слов комментатора матча.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 23:47
    0
    единственный кто должен был забивать это Кендзёра, остальные моменты притянуты за уши.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 23:46
    0
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.09.2020 23:37
    0
    Как на нидерландские именины
    Испекли мы Каравай,
    Вот такой вышины.
    Вот такой нижины.
    Вот такой ширины,
    Вот такой ужины.
    Каравай, Каравай!
    Кого хэйтишь — выбирай!
    Я травлю, конечно, всех,
    А вот динамо больше всех!
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 11.09.2020 23:25
    0
    "мы не забиваем мячи, которые должны были"
    Проблема нападающего до сих пор актуальна. В связи с этим логичный вопрос - где Кравец?
    Ссылка
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