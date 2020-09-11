КАРАВАЕВ: «Моментов очень много. Динамо не забивает мячи, которые должно»

Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал ничью с «Десной» в поединке 2-го тура УПЛ (0:0):
– В принципе, нашей игрой, построением и структурой, которой мы придерживались, я доволен. У нас многое получалось, мы полностью контролировали игру и особо не давали ничего сделать соперникам. Здорово выходили из-под прессинга и создали очень много моментов, должны были забивать в первом тайме минимум два-три гола.
Конечно же, неприятно откладывается то, что мы не забиваем мячи, которые должны были. Потому что моментов очень много.
– Сегодня мы увидели необычную линию обороны с Кендзерой и Миколенко в качестве центрбеков. Как работалось с такой линией защиты?
– Отлично. Каждый понимает, как действовать на своей позиции. Нам это объясняют, а для нас главное – впитывать и выполнять на поле. То, что нам говорят, мы и делаем – и у нас получается. Хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше, только добавились результаты.
– Уже начали готовиться к АЗ, пересматривали видеоматериалы? Какое настроение перед этой игрой?
– Еще нет, не смотрели, так как мы готовились к ближайшему матчу – с «Десной». Сейчас этот матч уже прошел и с завтрашнего дня будем готовиться уже к АЗ, – сказал Караваев в эфире FootballHub.
Источник — ФК Динамо Киев
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Испекли мы Каравай,
Вот такой вышины.
Вот такой нижины.
Вот такой ширины,
Вот такой ужины.
Каравай, Каравай!
Кого хэйтишь — выбирай!
Я травлю, конечно, всех,
А вот динамо больше всех!
Проблема нападающего до сих пор актуальна. В связи с этим логичный вопрос - где Кравец?
Испекли мы Каравай,
Вот такой вышины.
Вот такой нижины.
Вот такой ширины,
Вот такой ужины.
Каравай, Каравай!
Кого хэйтишь — выбирай!
Я травлю, конечно, всех,
А вот динамо больше всех!
Проблема нападающего до сих пор актуальна. В связи с этим логичный вопрос - где Кравец?
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