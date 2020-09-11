Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если есть вопросы, считаю, могу набрать Гвардиолу»

Главный тренер сборной Украины рассказал об общении с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«В принципе, у меня достаточно информации и людей, с которыми я общаюсь. Мы общаемся, я приезжал на базу «Манчестер Сити», у нас длительная беседа была. Мне было интересно, удалось посмотреть тренировочный процесс. Я приехал на игру: мы встретились, поговорили, обсудили кое-какие моменты. Мы не настолько близки, чтобы звонить друг другу часто. Но если есть какие-то вопросы, то я считаю, что есть полное право его набрать. Как и он может набрать меня.

У меня образовалось свое видение, работаю по своему стилю. Я не пытаюсь никого копировать или перенимать какие-то вещи. Я понимаю ту систему игры и те отношения в коллективе с ребятами, которые я выстраиваю. Мне это подходит, я чувствую, что есть понимание с ребятами», - сказал Шевченко.