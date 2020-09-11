Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если есть вопросы, считаю, могу набрать Гвардиолу»

Наставник сборной Украины – о Хосепе Гвардиоле

  • 11.09.2020 23:14
  • 1956 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если есть вопросы, считаю, могу набрать Гвардиолу»
© Вацко LIVE. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины рассказал об общении с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«В принципе, у меня достаточно информации и людей, с которыми я общаюсь. Мы общаемся, я приезжал на базу «Манчестер Сити», у нас длительная беседа была. Мне было интересно, удалось посмотреть тренировочный процесс. Я приехал на игру: мы встретились, поговорили, обсудили кое-какие моменты. Мы не настолько близки, чтобы звонить друг другу часто. Но если есть какие-то вопросы, то я считаю, что есть полное право его набрать. Как и он может набрать меня.

У меня образовалось свое видение, работаю по своему стилю. Я не пытаюсь никого копировать или перенимать какие-то вещи. Я понимаю ту систему игры и те отношения в коллективе с ребятами, которые я выстраиваю. Мне это подходит, я чувствую, что есть понимание с ребятами», - сказал Шевченко.

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Источник — Вацко Live

(15 голосов)

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Комментарии
    MaxUa
    online
      MaxUa, 11.09.2020 23:27
    +2
    Свое видение - это правильно.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 11.09.2020 23:27
    +2
    Свое видение - это правильно.
    Ссылка
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