РЯБОКОНЬ: «По сегодняшней игре ничья для Десны равносильна победе»

Главный тренер черниговской «Десны» Александр Рябоконь ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча УПЛ с «Динамо» (0:0).
– Это была сложная игра. Особенно во втором тайме, «Динамо» владело территорией, мячом, преимуществом. То, что нам удалось сыграть вничью, расцениваю как положительный результат, поскольку на этот раз, в отличие от наших предыдущих встреч, «Динамо» владело ощутимым преимуществом.
– Как правило, у тренеров тревожные сны перед матчами. Что вам снилось накануне?
– Перед матчем лично у меня со сном проблем не бывает. После матча – да, независимо от результата.
– Если бы вашей команде удалось реализовать свои моменты в первом тайме, удалось ли бы удержать победу?
– Сложно сказать, смогли бы мы или нет. Но по сегодняшней игре ничья для нас равносильна победе. Ничья с киевским «Динамо» на выезде для нашего довольно-таки скромного клуба – положительный результат.
– Были ли у вас реальные шансы вырвать победу?
– Шансы были, и в первом тайме, и в конце второго была пара атак, которые можно было использовать. Однако нам не хватало скорости, тяжеловато выглядели. Как команда в целом, так и наши скоростные футболисты – Калитвинцев, Филиппов, Картушов. Не хватало Мудрика, на которого мы рассчитывали. К сожалению, он получил повреждение и не смог принять участие в игре. Не хватало скорости, чтобы потерроризировать оборону «Динамо».
Источник — ФК Динамо Киев
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