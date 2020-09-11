РЯБОКОНЬ: «По сегодняшней игре ничья для Десны равносильна победе»

Главный тренер черниговской «Десны» Александр Рябоконь ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча УПЛ с «Динамо» (0:0).

– Это была сложная игра. Особенно во втором тайме, «Динамо» владело территорией, мячом, преимуществом. То, что нам удалось сыграть вничью, расцениваю как положительный результат, поскольку на этот раз, в отличие от наших предыдущих встреч, «Динамо» владело ощутимым преимуществом.

– Как правило, у тренеров тревожные сны перед матчами. Что вам снилось накануне?

– Перед матчем лично у меня со сном проблем не бывает. После матча – да, независимо от результата.

– Если бы вашей команде удалось реализовать свои моменты в первом тайме, удалось ли бы удержать победу?

– Сложно сказать, смогли бы мы или нет. Но по сегодняшней игре ничья для нас равносильна победе. Ничья с киевским «Динамо» на выезде для нашего довольно-таки скромного клуба – положительный результат.

– Были ли у вас реальные шансы вырвать победу?

– Шансы были, и в первом тайме, и в конце второго была пара атак, которые можно было использовать. Однако нам не хватало скорости, тяжеловато выглядели. Как команда в целом, так и наши скоростные футболисты – Калитвинцев, Филиппов, Картушов. Не хватало Мудрика, на которого мы рассчитывали. К сожалению, он получил повреждение и не смог принять участие в игре. Не хватало скорости, чтобы потерроризировать оборону «Динамо».