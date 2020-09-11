ВИДЕО. Арсенал приобрел важных игроков. Пресс-конференция Микеля Артеты

Новый сезон АПЛ открывает встреча «Арсенал» – «Фулхэм», которая состоится 12 сентября в 14:30.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился своими ожиданиями от предстоящего матча и сезона в целом.
ВИДЕО Sport.ua: пресс-конференция Микеля Артеты перед матчем «Арсенал» – «Фулхэм».
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Источник — Sport.ua
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