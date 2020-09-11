Оценки матча Динамо – Десна. Лучшим игроком стал вратарь Евгений Паст

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 2-го тура УПЛ «Динамо» – «Десна» (0:0).

Лучшим игроком матча стал вратарь гостей Евгений Паст (7.0). Киевляне не сумели распечатать ворота голкипера черниговского клуба.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Десна» – 0:0:

Замены «Динамо»: Илья Забарный – 6,0; Жерсон Родригес – 5,0; Беньямин Вербич – 5,0; Фран Соль – б/о.

Замены «Десны»: Алексей Гуцуляк – 5,5; Виталий Ермаков – 6,0; Андрей Тотовицкий – 5,5.