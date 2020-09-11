Оценки матча Динамо – Десна. Лучшим игроком стал вратарь Евгений Паст

Киевляне не сумели распечатать ворота голкипера черниговского клуба

  • 11.09.2020 22:05
  • 1657 просмотров
  • 4 комментария
Оценки матча Динамо – Десна. Лучшим игроком стал вратарь Евгений Паст
© FootBoom. Евгений Паст

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 2-го тура УПЛ «Динамо» – «Десна» (0:0).

Лучшим игроком матча стал вратарь гостей Евгений Паст (7.0). Киевляне не сумели распечатать ворота голкипера черниговского клуба.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Десна» – 0:0:

  

Замены «Динамо»: Илья Забарный – 6,0; Жерсон Родригес – 5,0; Беньямин Вербич – 5,0; Фран Соль – б/о.

Замены «Десны»: Алексей Гуцуляк – 5,5; Виталий Ермаков – 6,0; Андрей Тотовицкий – 5,5.

 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 22:51
    +1
    Тішить що найвищі бали (якщо не рахувати Паста) у складі обох команд отримали молоді хлопці (ще минулого року гравці U-20) Миколенко, Шапаренко, Конопля.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.09.2020 22:37
    +1
    Кращі гравці Десни в матчі - це стійка і перекладина, мінімум тричі рятували)
    Ссылка
    Zloi_Tip1
    online
      Zloi_Tip1, 11.09.2020 22:29
    -1
    Шапаренко гірший в складі Динамо, давно так нікого матами не крив. Яких 6.5???
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 22:14
    -5
    Десне как всегда респект, ну а дно на дне, ничего нового.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 22:51
    +1
    Тішить що найвищі бали (якщо не рахувати Паста) у складі обох команд отримали молоді хлопці (ще минулого року гравці U-20) Миколенко, Шапаренко, Конопля.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.09.2020 22:37
    +1
    Кращі гравці Десни в матчі - це стійка і перекладина, мінімум тричі рятували)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности