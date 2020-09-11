ШЕВЧЕНКО: «Натурализация? Когда привозят игроков – я отношусь негативно»

Главный тренер сборной Украины считает натурализациею инициативой игроков

  • 11.09.2020 21:34
  • 3015 просмотров
  • 5 комментариев
ШЕВЧЕНКО: «Натурализация? Когда привозят игроков – я отношусь негативно»
© Вацко LIVE. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью журналисту Виктору Вацко высказался по поводу натурализации футболистов для сборной Украины:

«Натурализация – прежде всего, это инициатива игроков. Если футболист играет в Украине достаточное время, то для получения паспорта он сознательно идет и получает. Он связывает свою жизнь с нашей страной. Знает язык, его дети ходят здесь в школу. Если он играет здесь шесть лет, это значительное время, то я считаю, что он является украинцем.

У меня свое видение на это, и я высказал его. Я не собираюсь ни с кем спорить, оспаривать, навязывать кому-то мнение. А когда привозят специально игроков, и через два года им пытаются оформить какой-то паспорт, затем заставляют играть, то к такому виду натурализации я отношусь негативно однозначно.

А если футболист приехал в нашу страну, остался здесь в непростое время, перевез семью, его дети ходят тут в школу. Если они играют здесь 6–7 лет, решили взять украинский паспорт, то для меня они украинцы, они играют в нашей стране в непростое время».

В последние годы паспорт Украины получили бразильцы Мораес и Марлос, и затем стали игроками национальной сборной.

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Источник — Вацко Live

(19 голосов)

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Комментарии
    MaxUa
    online
      MaxUa, 11.09.2020 23:14
    0
    scorpio16, 11.09.2020 22:49
    А какие претензию к нему ,он украинец , а не иностранец. Тайсон Марлос Моралес, тоже самое , в Украине уже 10 лет наверное ,то что язык не знают , так это привет нашему государству, которое выдает паспорта без условий. А так всё он правильно сказал.
    К кому?
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 11.09.2020 23:05
    +1
    Бразильци живут в Украине, платят налоги , а украинцы живут за границей, не платят нам, так что лучше
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 11.09.2020 22:49
    +2
    MaxUa, 11.09.2020 21:49
    Остался здесь? Перевез сюда свою семью? Его дети ходят здесь в школу? Да, действующему футболисту непросто. Столько требований, чтобы числиться своим.
    А какие претензию к нему ,он украинец , а не иностранец. Тайсон Марлос Моралес, тоже самое , в Украине уже 10 лет наверное ,то что язык не знают , так это привет нашему государству, которое выдает паспорта без условий. А так всё он правильно сказал.
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 11.09.2020 22:12
    -6
    Правильно - надо гнать в шею чмораесов и марлосов всяких кротятских из сборной!
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 11.09.2020 21:49
    -5
    Остался здесь? Перевез сюда свою семью? Его дети ходят здесь в школу? Да, действующему футболисту непросто. Столько требований, чтобы числиться своим.
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 11.09.2020 22:49
    +2
    MaxUa, 11.09.2020 21:49
    Остался здесь? Перевез сюда свою семью? Его дети ходят здесь в школу? Да, действующему футболисту непросто. Столько требований, чтобы числиться своим.
    А какие претензию к нему ,он украинец , а не иностранец. Тайсон Марлос Моралес, тоже самое , в Украине уже 10 лет наверное ,то что язык не знают , так это привет нашему государству, которое выдает паспорта без условий. А так всё он правильно сказал.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 11.09.2020 23:05
    +1
    Бразильци живут в Украине, платят налоги , а украинцы живут за границей, не платят нам, так что лучше
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 11.09.2020 23:14
    0
    scorpio16, 11.09.2020 22:49
    А какие претензию к нему ,он украинец , а не иностранец. Тайсон Марлос Моралес, тоже самое , в Украине уже 10 лет наверное ,то что язык не знают , так это привет нашему государству, которое выдает паспорта без условий. А так всё он правильно сказал.
    К кому?
    Ссылка
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