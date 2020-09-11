ШЕВЧЕНКО: «Натурализация? Когда привозят игроков – я отношусь негативно»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью журналисту Виктору Вацко высказался по поводу натурализации футболистов для сборной Украины:

«Натурализация – прежде всего, это инициатива игроков. Если футболист играет в Украине достаточное время, то для получения паспорта он сознательно идет и получает. Он связывает свою жизнь с нашей страной. Знает язык, его дети ходят здесь в школу. Если он играет здесь шесть лет, это значительное время, то я считаю, что он является украинцем.

У меня свое видение на это, и я высказал его. Я не собираюсь ни с кем спорить, оспаривать, навязывать кому-то мнение. А когда привозят специально игроков, и через два года им пытаются оформить какой-то паспорт, затем заставляют играть, то к такому виду натурализации я отношусь негативно однозначно.

А если футболист приехал в нашу страну, остался здесь в непростое время, перевез семью, его дети ходят тут в школу. Если они играют здесь 6–7 лет, решили взять украинский паспорт, то для меня они украинцы, они играют в нашей стране в непростое время».

В последние годы паспорт Украины получили бразильцы Мораес и Марлос, и затем стали игроками национальной сборной.