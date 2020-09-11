Василий Кравец продолжит карьеру в Польше

Украинский защитник скоро станет игроком «Леха»

  • 11.09.2020 20:58
  • 1639 просмотров
  • 5 комментариев
Василий Кравец продолжит карьеру в Польше
© lechpoznan.pl. Василий Кравец

Василий Кравец в ближайшее время станет игроком польского «Леха» из города Познань. Сейчас украинский защитник проходит медосмотр в своем новом клубе.

Кравец перейдет в «Лех» на правах годичной аренды. Также у польского клуба будет первоочередное право выкупа игрока.

Вторую половину прошлого сезона Кравец провел в аренде в клубе Сегунды «Луго». На его счету 2 ассиста в 16 матчах во всех турнирах.

Права на 23-летнего левого защитника по-прежнему принадлежат «Леганесу». Ранее Кравец заявил, что отказался бы от перехода в «Динамо».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    fedd1979
    online
      fedd1979, 11.09.2020 21:14
    +1
    janu0320, 11.09.2020 21:09
    ты про какую примеру, сегунду? ахуеть лига, чуть сильнее упл.
    Чоловік півсезону грав за "Леганес", так сказать...
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 11.09.2020 21:13
    0
    janu0320, 11.09.2020 21:09
    ты про какую примеру, сегунду? ахуеть лига, чуть сильнее упл.
    Не думал об опоссуме?
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 21:09
    -2
    Alehandro, 11.09.2020 21:06
    Учитывая опыт игры в Примере, Лех не кажется таким уж и норм клубом... Хотя странно, Вася очень толковый
    ты про какую примеру, сегунду? ахуеть лига, чуть сильнее упл.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 11.09.2020 21:06
    +1
    janu0320, 11.09.2020 21:00
    норм клуб для продолжения карьеры
    Учитывая опыт игры в Примере, Лех не кажется таким уж и норм клубом... Хотя странно, Вася очень толковый
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 21:00
    0
    норм клуб для продолжения карьеры
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 11.09.2020 21:14
    +1
    janu0320, 11.09.2020 21:09
    ты про какую примеру, сегунду? ахуеть лига, чуть сильнее упл.
    Чоловік півсезону грав за "Леганес", так сказать...
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 11.09.2020 21:06
    +1
    janu0320, 11.09.2020 21:00
    норм клуб для продолжения карьеры
    Учитывая опыт игры в Примере, Лех не кажется таким уж и норм клубом... Хотя странно, Вася очень толковый
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 11.09.2020 21:13
    0
    janu0320, 11.09.2020 21:09
    ты про какую примеру, сегунду? ахуеть лига, чуть сильнее упл.
    Не думал об опоссуме?
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 21:00
    0
    норм клуб для продолжения карьеры
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности