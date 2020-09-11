Василий Кравец продолжит карьеру в Польше

Василий Кравец в ближайшее время станет игроком польского «Леха» из города Познань. Сейчас украинский защитник проходит медосмотр в своем новом клубе.

Кравец перейдет в «Лех» на правах годичной аренды. Также у польского клуба будет первоочередное право выкупа игрока.

Вторую половину прошлого сезона Кравец провел в аренде в клубе Сегунды «Луго». На его счету 2 ассиста в 16 матчах во всех турнирах.

Права на 23-летнего левого защитника по-прежнему принадлежат «Леганесу». Ранее Кравец заявил, что отказался бы от перехода в «Динамо».