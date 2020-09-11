ВИДЕО. Клопп – о матче против Лидса и трансфере Тиаго

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провел пресс-конференцию, на которой поговорил о предстоящем матче первого тура АПЛ против «Лидса», о трансфере Тиаго Алькантары и разговоре с Джорджиньо Вейналдумом:
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Источник — YouTube
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