Кубок Украины. Стали известны даты и время начала матчей 2-го раунда

Второй раунд пройдет в течение двух дней

  • 11.09.2020 18:53
  • 594 просмотра
  • 0 комментариев
Кубок Украины. Стали известны даты и время начала матчей 2-го раунда
© instagram.com

Определились даты и время начала матчей 2-го предварительного раунда Кубка Украины. Все игры пройдут 16-го и 17-го сентября. Противостояния состоят из одного матча.

16-е сентября

Нива Винница - Кристалл Херсон 16:00

Кривбасс Кривой Рог - Таврия Симферополь 16:00

Виктория Николаевка - Диназ Вышгород 16:00

Ужгород - Агробизнес Волочиск 16:00

Николаев - Черноморец Одесса 17:00

ВПК-Агро Магдалиновка - Кремень Кременчук 18:00

Альянс Липовая Долина - Верес Ровно 18:00

Оболонь Киев - Полесье Житомир 18:00

Волынь Луцк - Прикарпатье Ивано-Франковск 18:00

17-е сентября

Эпицентр Дунаевцы - Нива Тернополь 17:00

Металлург Запорожье - Горняк-Спорт Горишние Плавни 18:00

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности