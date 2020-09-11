Кубок Украины. Стали известны даты и время начала матчей 2-го раунда

Определились даты и время начала матчей 2-го предварительного раунда Кубка Украины. Все игры пройдут 16-го и 17-го сентября. Противостояния состоят из одного матча.
16-е сентября
Нива Винница - Кристалл Херсон 16:00
Кривбасс Кривой Рог - Таврия Симферополь 16:00
Виктория Николаевка - Диназ Вышгород 16:00
Ужгород - Агробизнес Волочиск 16:00
Николаев - Черноморец Одесса 17:00
ВПК-Агро Магдалиновка - Кремень Кременчук 18:00
Альянс Липовая Долина - Верес Ровно 18:00
Оболонь Киев - Полесье Житомир 18:00
Волынь Луцк - Прикарпатье Ивано-Франковск 18:00
17-е сентября
Эпицентр Дунаевцы - Нива Тернополь 17:00
Металлург Запорожье - Горняк-Спорт Горишние Плавни 18:00
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.