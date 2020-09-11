Шахтер вернул Бутко в первую команду

У клуба есть предложения по Давиду Хочолаве и Маркиньосу Сиприано

  • 11.09.2020 17:58
  • 1124 просмотра
  • 1 комментарий
Шахтер вернул Бутко в первую команду
© shakhtar.com

У «Шахтера» есть предложения по двум защитникам: Давиду Хочолаве и Маркиньосу Сиприано. На Хочолаву нашлись покупатели, а бразильца хотят взять в аренду.

В связи с возможной потерей двух игроков, «Шахтер» решил вернуть в первую команду опытного защитника Богдана Бутко.

Вторую половину прошлого сезона Бутко провел в аренде в польском «Лехе». В августе сообщалось о том, что Бутко может перейти в «Десну».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 11.09.2020 18:05
    +2
    Если на Хочолаву есть покупатели, надо их не потерять))
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 11.09.2020 18:05
    +2
    Если на Хочолаву есть покупатели, надо их не потерять))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности