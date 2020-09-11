Шахтер вернул Бутко в первую команду

У «Шахтера» есть предложения по двум защитникам: Давиду Хочолаве и Маркиньосу Сиприано. На Хочолаву нашлись покупатели, а бразильца хотят взять в аренду.

В связи с возможной потерей двух игроков, «Шахтер» решил вернуть в первую команду опытного защитника Богдана Бутко.

Вторую половину прошлого сезона Бутко провел в аренде в польском «Лехе». В августе сообщалось о том, что Бутко может перейти в «Десну».