Артем ФРАНКОВ: «Болонья - это точно то, что нужно Супряге для роста?»

Журналист Артем Франков не уверен, что «Динамо» Киев в ближайшее время продаст форварда Владислава Супрягу, а «Болонья», возможно, не лучший вариант для игрока.

«Думаю, разговоры о возможном трансфере Супряги, в большей степени, — игры агентов. По украинским меркам, Супряга — это сокровище. Не пользоваться этим, раскручивать тему заинтересованности в его подписании было бы странным.

Когда Супряга будет регулярно забивать за «Динамо», а я уверен, что это произойдет, когда его заиграют за национальную сборную Украины, такие слухи будут ходить постоянно. Только бы я задался вопросом: «Болонья» — точно то, что нам нужно?. Это большой клуб с традициями, но на сколько стиль этой команды подходит для роста и развития Владислава Супряги.

В отношении лидеров команды, я считаю, что в «Динамо» нет футболистов, которые не продаются. Все зависит от предложения и клуба, который его делает. «Динамо» учитывает интересы футболиста в плане развития в новом клубе, а не работают с позиции — продать, взять деньги и забыть.

Также, я считаю разумной продажу за меньшие деньги сразу, но с большим процентом от последующих продаж. Любой трансфер не готов праздновать, но продать игрока в хороший клуб за хорошие деньги — абсолютно правильная практика.

Тем более, Мирча Луческу призван наигрывать и открывать новых талантов в «Динамо», тем самым поднимая их стоимость. Потому что любой прогресс в футболе, как индивидуальный, так и командный, монетизируется», — сказал Франков.