Артем ФРАНКОВ: «Болонья - это точно то, что нужно Супряге для роста?»

Журналист сомневается, что игрока продадут в ближайшее время

  • 11.09.2020 17:28
  • 1375 просмотров
  • 6 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Болонья - это точно то, что нужно Супряге для роста?»
© fcdynamo.kiev.ua

Журналист Артем Франков не уверен, что «Динамо» Киев в ближайшее время продаст форварда Владислава Супрягу, а «Болонья», возможно, не лучший вариант для игрока.

«Думаю, разговоры о возможном трансфере Супряги, в большей степени, — игры агентов. По украинским меркам, Супряга — это сокровище. Не пользоваться этим, раскручивать тему заинтересованности в его подписании было бы странным.

Когда Супряга будет регулярно забивать за «Динамо», а я уверен, что это произойдет, когда его заиграют за национальную сборную Украины, такие слухи будут ходить постоянно. Только бы я задался вопросом: «Болонья» — точно то, что нам нужно?. Это большой клуб с традициями, но на сколько стиль этой команды подходит для роста и развития Владислава Супряги.

В отношении лидеров команды, я считаю, что в «Динамо» нет футболистов, которые не продаются. Все зависит от предложения и клуба, который его делает. «Динамо» учитывает интересы футболиста в плане развития в новом клубе, а не работают с позиции — продать, взять деньги и забыть.

Также, я считаю разумной продажу за меньшие деньги сразу, но с большим процентом от последующих продаж. Любой трансфер не готов праздновать, но продать игрока в хороший клуб за хорошие деньги — абсолютно правильная практика.

Тем более, Мирча Луческу призван наигрывать и открывать новых талантов в «Динамо», тем самым поднимая их стоимость. Потому что любой прогресс в футболе, как индивидуальный, так и командный, монетизируется», — сказал Франков.

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Источник — 1927.kiev.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Дмитрий Косьмин
      Дмитрий Косьмин, 11.09.2020 18:03
    0
    Не знаю как Болонья, но Динамо точно не то что нужно Супряге для роста.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 11.09.2020 17:59
    +2
    Олег Тимофеюк, 11.09.2020 17:50
    Для такого бревна это выше высшего уровня.
    Ты тут 24/7 торчишь. Чем на жизнь зарабатываешь?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 17:50
    0
    Для такого бревна это выше высшего уровня.
    Ссылка
    Денис Александров
    online
      Денис Александров, 11.09.2020 17:45
    +1
    точно то!
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    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.09.2020 17:42
    0
    Франков - дурачёк свинорылый. Для роста нужна Растишка
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 11.09.2020 17:35
    +5
    Точно. Освоаиваться в европейском футболе нужно как можно раньше, что показывают провалы наших Ярмолы и Коноплянки, которых до последнего мариновали в ЧУ. Проявит себя в Болонье, за ним очередь из итальянских грандов выстроится
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 11.09.2020 17:35
    +5
    Точно. Освоаиваться в европейском футболе нужно как можно раньше, что показывают провалы наших Ярмолы и Коноплянки, которых до последнего мариновали в ЧУ. Проявит себя в Болонье, за ним очередь из итальянских грандов выстроится
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 11.09.2020 17:59
    +2
    Олег Тимофеюк, 11.09.2020 17:50
    Для такого бревна это выше высшего уровня.
    Ты тут 24/7 торчишь. Чем на жизнь зарабатываешь?
    Ссылка
    Денис Александров
    online
      Денис Александров, 11.09.2020 17:45
    +1
    точно то!
    Ссылка
    Дмитрий Косьмин
      Дмитрий Косьмин, 11.09.2020 18:03
    0
    Не знаю как Болонья, но Динамо точно не то что нужно Супряге для роста.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 17:50
    0
    Для такого бревна это выше высшего уровня.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.09.2020 17:42
    0
    Франков - дурачёк свинорылый. Для роста нужна Растишка
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