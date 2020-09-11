ПАВЕЛКО: «Ждем проведения тестового матча со зрителями в Суперкубке УЕФА»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко доволен тем, что МОЗ Украины разрешило проведение международных матчей со зрителями.

- За последние полтора месяца нам удалось вернуть зрителей на трибуны в матчах УПЛ, Первой и Второй лиги там, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. Следующий шаг - возвращение болельщиков на международные матчи наших клубов и национальных сборных. Для этого также необходимо отдельное решение Минздрава. После длительных консультаций мы направили соответствующий запрос и получили положительный ответ от министра Максима Степанова. За что я ему очень благодарен.

Теперь ждем успешного проведения тестового матча со зрителями за Суперкубок УЕФА, который состоится в Будапеште 24 сентября. Если все пройдет хорошо, на что мы все очень надеемся, то наиболее вероятный следующий этап - согласование УЕФА с национальными ассоциациями проведения со зрителями матчей еврокубков и поединков национальных сборных. При условии, что в стране это позволяет эпидемиологическая ситуация и есть соответствующее решение органов власти.

Сейчас наши клубы «Шахтер», «Динамо», «Заря», «Десна» и «Колос» готовятся к первым своих матчей в еврокубках сезона-2020/2021, и перспектива выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы при поддержке трибун для них очень важна. Очень важна активная поддержка болельщиков и для наших сборных. Прежде всего для главной команды, 10-го и 13 октября сыграет два сверхсложных матча против Германии и Испании на НСК «Олимпийский». Поэтому мы делаем все возможное, чтобы и сборные, и наши клубы уже в ближайшее время получили эту поддержку, а наши болельщики могли снова наслаждаться любимым футболом на стадионах, - сказал Павелко.