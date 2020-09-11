Parimatch – официальный беттинг партнер Лестер Сити

Английский партнер для PM

  • 11.09.2020 15:14
  • 122 просмотра
  • 1 комментарий
Parimatch – официальный беттинг партнер Лестер Сити

Parimatch стал новым официальным беттинг партнером футбольного клуба «Лестер». Символика Parimatch будет размещена на форме для тренировки и разминки основного состава команды «Лестер Сити» во время всех локальных матчей, а также матчей турнира Лиги Европы УЕФА.

В рамках партнерства символику Parimatch также можно будет увидеть на боковых светодиодных рекламных щитах во время домашних матчей Premier League, Emirates FA Cup и Carabao Cup, на пресс воллах во время интервью, которые будут сопровождать все ведущие матчи на стадионе King Power, и в социальных сетях Клуба.

Хардж Хир, Глава отдела партнерства «Лестер Сити»: «Мы действительно рады партнерству с Parimatch - потрясающим международным брендом. Мы с нетерпением ждем возможности работать вместе и помогать укреплять международный авторитет друг друга».

Сергей Портнов, СЕО Parimatch: «Это отличное партнерство для Parimatch. Премьер-лига – один из самых больших и популярных турниров в мире. Мы рады стать частью мировых соревнований. Мы видим много общего между нашим брендом и футбольным клубом «Лестер Сити». «Лестер» – великая история Премьер-лиги. Их стремительный взлет обусловлен их проницательным менеджментом и стремлением к успеху. Уверены, что непоколебимый дух «Лестера» поможет нам продолжать этот захватывающий путь развития и международной экспансии».

Иван Ляшенко, Директор по маркетингу Parimatch: «Лестер Сити» всегда будет известен как чудомейкер из-за их выдающейся победы в Премьер-лиге. В Parimatch мы верим, что чудеса можно творить только упорным трудом и боевым духом. Мы рады сотрудничать с клубом и игроками, которые исповедуют те же ценности».

Parimatch соединяет развивающиеся рынки с миром традиционного и нового беттинга и является одной из самых популярных букмекерских компаний в регионе Восточной Европы.

В июле 2018 года Parimatch стал официальным беттинговым партнером UFC в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). 

Кроме того, в 2018 году был основан фонд Parimatch Foundation, который вложил значительные средства в укрепление здоровья и благополучия за счет расширения возможностей для образования и участия общественности в спорте.

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Виталий Петровский, Sport.ua

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Комментарии
    APL
    online
      APL, 11.09.2020 15:21
    0
    Шо рижий задивився на Лестер, а шахта?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 11.09.2020 15:21
    0
    Шо рижий задивився на Лестер, а шахта?
    Ссылка
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