ФОТО. Фиалка расцвела. Боатенг радикально изменил имидж

32-летний центральный защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг радикально изменил имидж.
Немецкий футболист покрасил волосы в ярко-фиолетовый цвет.
Напомним. в прошлом сезоне Боатенг вместе с командой выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также праздновал победу в Лиге чемпионов.
Читайте также: Алаба покинет Баварию. Стороны не договорились о продлении контракта
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.