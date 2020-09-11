Кадири в пятницу проходит медосмотр в тульском Арсенале

Ганский футболист близок к возвращению в российский клуб

  • 11.09.2020 14:30
  • 295 просмотров
  • 0 комментариев
Кадири в пятницу проходит медосмотр в тульском Арсенале
© ФК Динамо Киев. Мохаммед Кадири

24-летний полузащитник киевского «Динамо» Мохаммед Кадири сегодня проходит медицинский осмотр в тульском «Арсенале».
 
«Кадири проходит медосмотр, больше ничего сказать не могу», – заявил руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев.
 
Напомним, именно из тульской команды Мохаммед перебрался в Киев. В минувшем сезоне УПЛ Кадири провел 15 матчей.
 
«Арсенал» в нынешнем чемпионате РПЛ занимает 13-е место.

Ранее сообщалось, что Кадири ждет разрешения на работу в России.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Спорт-Экспресс

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности