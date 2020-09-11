Кадири в пятницу проходит медосмотр в тульском Арсенале

24-летний полузащитник киевского «Динамо» Мохаммед Кадири сегодня проходит медицинский осмотр в тульском «Арсенале».



«Кадири проходит медосмотр, больше ничего сказать не могу», – заявил руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев.



Напомним, именно из тульской команды Мохаммед перебрался в Киев. В минувшем сезоне УПЛ Кадири провел 15 матчей.



«Арсенал» в нынешнем чемпионате РПЛ занимает 13-е место.

Ранее сообщалось, что Кадири ждет разрешения на работу в России.