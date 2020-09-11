U-19. Динамо благодаря голам Попова и Тлумака одолело Десну

Юношеская команда столичного клуба переиграла сверстников из Чернигова

  • 11.09.2020 14:22
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U-19. Динамо благодаря голам Попова и Тлумака одолело Десну
© ФК Динамо Киев

В пятницу, 11 сентября, юношеская команда «Динамо» в рамках второго тура чемпионата Украины обыграла черниговскую «Десну».

Чемпионат U-19. 2 тур

«Динамо» U-19 – «Десна» U-19 – 2:0 (1:0)
Голы: Попов (12), Тлумак (86).

«Динамо»: 1. Игнатенко, 14 Д. Мащенко, 4. Боль (к), 15. Опанасенко, 2. Кузык, 6. Тлумак, 18. Царенко (20. Вуанту, 70), 5. Скрипник (8. Жозе Мартин, 46), 1 . Близниченко, 9. Исадченко (17. Бражко, 57), 23. Попов (7. Ванат, 57).

«Десна»: 1. Коломиец, 3. Шостка, 4. Шумило, 20. Школьный (к), 2. Зубашивский (8. Рутян, 80), 5. Шейко (7. Гавриленко, 71), 15. Макаренко, 11. Панько (19. Посмашный, 66), 9. Пискун ( 14. Запека, 90+2), 10. Фетисов (17. Безгубченко, 57), 18. Литвиненко.

Предупреждения: Тлумак (33), Кузык (72) – Шумило (62).

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Источник — ФК Динамо Киев

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