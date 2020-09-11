Старт АПЛ: Прогноз на матчи от Александра Шовковского

Англия стартует 12 сентября

  • 11.09.2020 10:57
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Старт АПЛ: Прогноз на матчи от Александра Шовковского

В ближайшие выходные стартует английская Премьер-лига. Турнир возвращается после исторического сезона, в котором был значительный перерыв из-за пандемии коронавируса, и в котором «Ливерпуль» с солидным очковым запасом впервые за 30 лет стал чемпионом страны. Чего ждать в дебютном туре анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» - «Эвертон»: первыми в новом сезоне забьют лондонцы. Коэффициент 1.53

«Тоттенхэм» и «Эвертон» каждый сезон поражают своим подбором исполнителей. И если «Шпоры» благодаря этому в последние сезоны попадают в зону еврокубков (хотя по итогам прошлого чемпионата сыграют только в квалификации Лиги Европы), то инвестиции в мерсисайдскую команду пока неокупаемы. «Ириски» почти постоянно заканчивают сезон в середине турнирной таблицы. Тем не менее, поединок первого тура Премьер-лиги точно будет очень интересным: обеим командам захочется показать более высокие результаты, чем в предыдущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

Жозе Моуринью удалось удержать команду в еврокубковой зоне. Команда финишировала на шестом месте в Премьер-лиге, опередив дерзкий «Вулверхэмптон». «Шпоры» рассчитывали на то, чтобы начать еврокубковые выступления со второго раунда квалификации, но победа «Арсенала» в финале Кубка Англии свела все на нет.

Приход Карло Анчелотти в мерсисайдский клуб был одним из топ-подписаний в истории «Эвертона». Напомните, когда еще главным тренером команды был специалист, который одерживал победы в Лиге чемпионов, тренировал такие топ-коллективы, как «Милан», ПСЖ, «Реал» и «Баварию»? Пожалуй, никогда. Правда в прошлом сезоне всех тренерских умений Анчелотти не хватило для того, чтобы хотя бы создать иллюзию борьбы за попадание в еврокубки.

«Тоттенхэм» - «Эвертон». Прогноз

Победа «Тоттенхэма» выглядит более реальным вариантом по состоянию на первый тур. Но в дальнейшем, если «Эвертон» разыграется, то будет более сложным соперником для всех без исключения команд Премьер-лиги.

Прогноз на матч «Фулхэм» - «Арсенал»: гости начнут сезон с победы. Коэффициент 1.58

У «Канониров» серьезная задача - достойно выступить в чемпионате: хотя команда сыграет в следующем розыгрыше еврокубков, достичь цели ей удалось лишь благодаря победе в Кубке Англии - в чемпионате «Арсенал» финишировал лишь в середине турнирной таблицы.

Что касается «Фулхэма», то подопечные Стива Паркера стали третьей командой чемпионата, которая получила путевку в элитный дивизион Англии. Удалось это только благодаря плей-офф: в финале «Дачники» оказались сильнее «Брентфорд», который очень давно не выходил в высший дивизион чемпионата. Тем не менее, «Фулхэм» возвращается в элиту после непродолжительной паузы в один сезон, когда команда, потратив много денег, заняла в итоге последнее место. Нынешний коллектив Стива Паркера не ​​менее амбициозный, но более взвешенный в вопросах подписания новых исполнителей, поэтому в АПЛ зрители увидят примерно тот самый «Фулхэм», что и сезон назад в Чемпионшипе.

Однако по самой форме «Дачников», делать какие-то определенные выводы еще рано. В Чемпионшипе всегда очень много борьбы, и не зря этот чемпионат называют самым интересным из вторых по рангу дивизионов. Правда, в личных встречах с «Арсеналом» у «Фулхэма» не такие уж и плохие результаты: команда постоянно забивала лондонцам, и хотя имеет пятиматчевую серию поражений, была способна создать определенные проблемы «канонирам». Другое дело, что сейчас представляет из себя «Фулхэм».

В отличие от всех команд английской Премьер-лиги (кроме «Ливерпуля») новый сезон для подопечных Микеля Артеты уже начался. И начался довольно успешно: победа над «Ливерпулем» в Суперкубке точно добавила оптимизма перед новым розыгрышем АПЛ.

Подопечные Артеты на сегодняшний день имеют пятиматчевую серию без поражений, одержав победу в каждом из последних четырех поединков. С такими результатами «Канониры» вполне могут рассчитывать на успешный старт в новом чемпионате, где в соперниках у них - новичок Премьер-лиги. Слабая сторона - игра в защите, где «Арсенал» продолжает быть недостаточно надежным (четыре из пяти поединков команда Артеты заканчивала с пропущенными мячами). Но результативность в атаке способствовала успеху в последних поединках, и именно на это и будут ориентироваться лондонцы.

«Фулхэм» - «Арсенал». Прогноз

Лондонцы начнут сезон с победы над новичком Премьер-лиги. И она будет достаточно результативной.

Прогноз на матч «Ливерпуль» - «Лидс»: хозяева выиграют первый тайм. коэффициент 1.78

Главная афиша первого тура. «Ливерпуль» начинает защиту чемпионского титула, выигранного впервые за 30 лет. А «Лидс» играет первый матч в элите, куда клуб вернулся через 16 лет.

Команда Юргена Клоппа уверенно выиграла АПЛ (преимущество над «Манчестер Сити» в 18 очков), но провалила все кубковые турниры. «Ливерпуль» не смог защитить титул победителя ЛЧ, уступив в 1/8 финала «Атлетико» (0:1 и 2:3). На старте этого сезона «Ливерпуль» проиграл матч за Суперкубок Англии, уступив «Арсеналу» (1:1, серия пенальти 4:5).

В межсезонье «Красные» сыграли также три контрольных матча. Они победили «Штутгарт» (3:0), сыграли вничью с «СБ Зальцбург» (2:2) и разгромили «Блэкпул» (7:2).

Команда, за которую болеют не только в Англии, уверенно выиграла в прошлом сезоне Чемпионшип. Команда Марсело Бьелсы пропустила меньше всех - 35 пропущенных мячей в 46 поединках. Сейчас у «Лидса» продолжается беспроигрышная серия из 8 матчей (7 побед, 1 ничья). В межсезонье команда не играла спаррингов, поэтому оценить ее готовность к старту в АПЛ будет трудно.

«Ливерпуль» - «Лидс». Прогноз

Последние два сезона «Ливерпуль» начинал в АПЛ с крупной победы. Произойдет она и сейчас. Если Бьелса вдруг не передумает, то мы станем свидетелями зрелищного и результативного матча.

 

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Виталий Петровский, Sport.ua

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