Верратти раскритиковал календарь Лиги 1 после поражения от Ланса

Хавбек ПСЖ недоволен тем, как составили календарь чемпионата

  • 11.09.2020 08:05
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Верратти раскритиковал календарь Лиги 1 после поражения от Ланса
© Twitter. Марко Верратти

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти после поражение от «Ланса» (0:1) в матче 2-го тура Лиги 1 выразил недоумение составлением календаря чемпионата.

«Странно назначать даты матчей вот так... Странно уже то, что первый матч (Игра ПСЖ — «Метц» была перенесена с 23 августа на 16-е сентября) был запланирован на день финала Лиги чемпионов. Такое возможно только во французском футболе.

Многие игроки отсутствовали из-за коронавируса, на поле играли молодые ребята. Теперь через три дня нас ждёт отчасти тот же бред. У нас есть три дня тренировок, мы должны придумать что-то ещё, чтобы выиграть у «Марселя», ведь этот матч очень принципиален для болельщиков», - сказал Верратти.

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Источник — L'Equipe

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