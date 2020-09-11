Арсенал повысил Артету до менеджера основной команды

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета получил новую должность. Отныне испанский специалист исполняет обязанности менеджера основного состава.

Помимо работы с футболистами и тренировочного процесса Артета будет участвовать в наборе персонала, комплектации состава и продлении контрактов.

«Микель отлично проявил себя в роли тренера. И это остается его основной деятельностью. Но он может дать клубу гораздо больше. И такой переменой должности мы хотим подчеркнуть широту его полномочий», - сказал спортивный директор «Арсенала» Эду.

Ранее сообщалось, что Микель Артета купил собаку за 20 тысяч фунтов.