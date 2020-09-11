5,5 млн грн за год. Львовские Карпаты показали расходы на содержание арены

Не прекращаются дебаты вокруг львовского стадиона Украина

  • 11.09.2020 00:42
  • 115 просмотров
  • 1 комментарий
5,5 млн грн за год. Львовские Карпаты показали расходы на содержание арены
© ФК Карпаты Львов. Стадион Украина

Официальный сайт львовских «Карпат» опубликовал список расходов на стадион «Украина». Текст заявления приводится ниже.

На этой неделе началась новая кампания против «Карпат» – от нас требовали калькуляцию расходов на стадион «Украина» и предлагали абсолютно безосновательно забрать у клуба арену, вернув ее в коммунальную собственность. Мы уже подробно объясняли свою позицию. «Карпаты» не обязаны отчитываться перед другими клубами о своих расходах. Тем более, когда годами все всех устраивало, сейчас эти претензии выглядят как продолжение политического давления на наш клуб.

Впрочем, учитывая интерес и непонимание ситуации болельщиками, КПФ «Карпаты» готов предоставить все цифры. Итак, содержание стадиона «Украина» за последние 12 месяцев обошлось клуба в 5,5 млн грн. Подчеркиваем – только содержание, то есть текущие расходы, без ремонта, замены техники, совершенствования и так далее.

Смета расходов

  • Электроэнергия (в том числе обогрев поля) – 2,225 млн грн.
  • Зарплата обслуживающего персонала – 1,384 млн грн.
  • Уход за газоном – 1,207 млн грн.
  • Водоснабжения – 597 тысяч грн.
  • Вывоз мусора – 66 тысяч грн.

Большинство этих сумм легко проверить, особенно местной власти. Если необходимо, мы можем предоставить все документальные подтверждения.

А теперь давайте считать. При условии проведения на «Украине» в течение сезона 13 матчей, каждый из них обходится «Карпатам» в 421 тысяч грн. И самое интересное – даже если представить, что «Украина» будет передана в коммунальную собственность и все три клуба сыграют здесь все (!) свои матчи, каждый из них будет стоить 140 тысяч грн. Напомним, «Карпаты» назвали «Руху» цену 135 тысяч грн. за один матч, а ПФК «Львов» мы предложили гибкую систему сотрудничества на весь сезон.

Учитывая вышесказанное, КПФ «Карпаты» призывает прекратить спекуляции и пиар на этой теме. Все прекрасно понимают, что «Рух» не собирается играть на «Украине», а ФК «Львов» может легко переехать на «Арену Львов», которая погрязла в долгах и демпингует цены на аренду. Если у местных властей есть лишних 5 млн на содержание стадиона «Украина», который никому, кроме «Карпат», больше не нужен – мы с радостью будем арендовать его за 140 тысяч гривен. Но мы не позволим безосновательно выбросить «Карпаты» из их дома, в который было вложено миллионы долларов, усилия и нашу душу.

См. также:

Карпаты: «Козловскому мало Винников, он хочет землю около стадиона Украина»

Стало известно, где Рух будет проводить домашние матчи УПЛ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Карпаты

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 00:57
    -1
    Ну показали и показали.
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности