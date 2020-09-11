5,5 млн грн за год. Львовские Карпаты показали расходы на содержание арены

Официальный сайт львовских «Карпат» опубликовал список расходов на стадион «Украина». Текст заявления приводится ниже.

На этой неделе началась новая кампания против «Карпат» – от нас требовали калькуляцию расходов на стадион «Украина» и предлагали абсолютно безосновательно забрать у клуба арену, вернув ее в коммунальную собственность. Мы уже подробно объясняли свою позицию. «Карпаты» не обязаны отчитываться перед другими клубами о своих расходах. Тем более, когда годами все всех устраивало, сейчас эти претензии выглядят как продолжение политического давления на наш клуб.

Впрочем, учитывая интерес и непонимание ситуации болельщиками, КПФ «Карпаты» готов предоставить все цифры. Итак, содержание стадиона «Украина» за последние 12 месяцев обошлось клуба в 5,5 млн грн. Подчеркиваем – только содержание, то есть текущие расходы, без ремонта, замены техники, совершенствования и так далее.

Смета расходов

Электроэнергия (в том числе обогрев поля) – 2,225 млн грн.

Зарплата обслуживающего персонала – 1,384 млн грн.

Уход за газоном – 1,207 млн грн.

Водоснабжения – 597 тысяч грн.

Вывоз мусора – 66 тысяч грн.

Большинство этих сумм легко проверить, особенно местной власти. Если необходимо, мы можем предоставить все документальные подтверждения.

А теперь давайте считать. При условии проведения на «Украине» в течение сезона 13 матчей, каждый из них обходится «Карпатам» в 421 тысяч грн. И самое интересное – даже если представить, что «Украина» будет передана в коммунальную собственность и все три клуба сыграют здесь все (!) свои матчи, каждый из них будет стоить 140 тысяч грн. Напомним, «Карпаты» назвали «Руху» цену 135 тысяч грн. за один матч, а ПФК «Львов» мы предложили гибкую систему сотрудничества на весь сезон.

Учитывая вышесказанное, КПФ «Карпаты» призывает прекратить спекуляции и пиар на этой теме. Все прекрасно понимают, что «Рух» не собирается играть на «Украине», а ФК «Львов» может легко переехать на «Арену Львов», которая погрязла в долгах и демпингует цены на аренду. Если у местных властей есть лишних 5 млн на содержание стадиона «Украина», который никому, кроме «Карпат», больше не нужен – мы с радостью будем арендовать его за 140 тысяч гривен. Но мы не позволим безосновательно выбросить «Карпаты» из их дома, в который было вложено миллионы долларов, усилия и нашу душу.

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