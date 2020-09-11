Усилили атаку. Карпаты из Галича подписали опытного полузащитника

Клуб Второй лиги «Карпаты» из Галича подписали контракт с опытным полузащитником Михаилом Козаком.
В летнее межсезонье 29-летний хавбек проходил просмотр в львовских «Карпатах».
За карьеру Козак успел поиграть за «Александрию», «Сталь» Алчевск, «Десну» и «Рух». Провел полсотни матчей в УПЛ
В 2019 году Козак играл за клуб «Шевардени» во втором дивизионе Грузии (13 матчей, 3 гола).
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Источник — Sportarena
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