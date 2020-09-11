Усилили атаку. Карпаты из Галича подписали опытного полузащитника

Клуб Второй лиги «Карпаты» из Галича подписали контракт с опытным полузащитником Михаилом Козаком.

В летнее межсезонье 29-летний хавбек проходил просмотр в львовских «Карпатах».

За карьеру Козак успел поиграть за «Александрию», «Сталь» Алчевск, «Десну» и «Рух». Провел полсотни матчей в УПЛ

В 2019 году Козак играл за клуб «Шевардени» во втором дивизионе Грузии (13 матчей, 3 гола).