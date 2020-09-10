Ибрагим КАРГБО: «Надеюсь, в Динамо решат меня вернуть»

«Динамо» отправило в аренду до конца сезона «Олимпику» хавбека Бенито и форварда Ибрагима Каргбо.

Нападающий надеется впечатлить Мирчу Луческу и вернуться в Киев.

«Нас с Бенито хорошо приняли в «Олимпике». Тут есть условия для развития, и если в Киеве решат, что мне нужно вернуться - хорошо. Надеюсь, так и случится».

«Но свою игру я хочу показывать не только «Динамо», но и всему миру», - сказал Каргбо.