Ибрагим КАРГБО: «Надеюсь, в Динамо решат меня вернуть»

«Динамо» отправило в аренду до конца сезона «Олимпику» хавбека Бенито и форварда Ибрагима Каргбо.
Нападающий надеется впечатлить Мирчу Луческу и вернуться в Киев.
«Нас с Бенито хорошо приняли в «Олимпике». Тут есть условия для развития, и если в Киеве решат, что мне нужно вернуться - хорошо. Надеюсь, так и случится».
«Но свою игру я хочу показывать не только «Динамо», но и всему миру», - сказал Каргбо.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Ну пожалуй Лугано - это ещё далеко не весь мир
Ну пожалуй Лугано - это ещё далеко не весь мир
Одна игра и один гол.
То ничего что в свои ворота)))
Одна игра и один гол.
То ничего что в свои ворота)))
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