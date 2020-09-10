Ибрагим КАРГБО: «Надеюсь, в Динамо решат меня вернуть»

Форвард хочет выступать за киевскую команду

  • 10.09.2020 23:45
  • 471 просмотр
  • 9 комментариев
Ибрагим КАРГБО: «Надеюсь, в Динамо решат меня вернуть»
© olimpik.com.ua

«Динамо» отправило в аренду до конца сезона «Олимпику» хавбека Бенито и форварда Ибрагима Каргбо.

Нападающий надеется впечатлить Мирчу Луческу и вернуться в Киев.

«Нас с Бенито хорошо приняли в «Олимпике». Тут есть условия для развития, и если в Киеве решат, что мне нужно вернуться - хорошо. Надеюсь, так и случится».

«Но свою игру я хочу показывать не только «Динамо», но и всему миру», - сказал Каргбо.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 11.09.2020 00:07
    +2
    Не загорелые, тут как у соля не прокатит, за него $ были отданы не малые, потому тебе и посты, рассказы, басни, книги при никакой результативности и то до поры до времени
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.09.2020 23:59
    +1
    Никак Селюк Крузо никак своего Пятницу не пристроит
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.09.2020 23:55
    0
    Форевка, не надоело общаться сам с собой?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.09.2020 23:55
    +1
    Олег Тимофеюк, 10.09.2020 23:48
    Лол, да ты радуйся наоборот, что сейчас не в позорном кипрском болоте.
    Кураторы дают тебе время на отдых?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 10.09.2020 23:55
    -3
    Forever_young_13, 10.09.2020 23:53
    «Но свою игру я хочу показывать не только «Динамо», но и всему миру», (с)
    Ну пожалуй Лугано - это ещё далеко не весь мир
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 10.09.2020 23:53
    -1
    «Но свою игру я хочу показывать не только «Динамо», но и всему миру», (с)
    Ну пожалуй Лугано - это ещё далеко не весь мир
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 10.09.2020 23:50
    +2
    Помойму не один легионер так не плакался по Динамо
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.09.2020 23:49
    +1
    Тем более у пацана такая статистика.
    Одна игра и один гол.
    То ничего что в свои ворота)))
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 10.09.2020 23:48
    -4
    Лол, да ты радуйся наоборот, что сейчас не в позорном кипрском болоте.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.09.2020 00:07
    +2
    Не загорелые, тут как у соля не прокатит, за него $ были отданы не малые, потому тебе и посты, рассказы, басни, книги при никакой результативности и то до поры до времени
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 10.09.2020 23:50
    +2
    Помойму не один легионер так не плакался по Динамо
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.09.2020 23:59
    +1
    Никак Селюк Крузо никак своего Пятницу не пристроит
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.09.2020 23:55
    +1
    Олег Тимофеюк, 10.09.2020 23:48
    Лол, да ты радуйся наоборот, что сейчас не в позорном кипрском болоте.
    Кураторы дают тебе время на отдых?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.09.2020 23:49
    +1
    Тем более у пацана такая статистика.
    Одна игра и один гол.
    То ничего что в свои ворота)))
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.09.2020 23:55
    0
    Форевка, не надоело общаться сам с собой?
    Ссылка
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