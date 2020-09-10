Артем КРАВЕЦ: «Динамо должно бороться за титул УПЛ. 2-е место - неудача»

Форвард рассчитывает, что команда сможет бороться за титул

  • 10.09.2020 22:27
  • 306 просмотров
  • 24 комментария
Артем КРАВЕЦ: «Динамо должно бороться за титул УПЛ. 2-е место - неудача»
© fcdynamo.kiev.ua

Нападающий Артем Кравец вернулся в «Динамо» и может сыграть первый официальный матч в ближайшем туре УПЛ против «Десны».

- «Десна» считается непростым соперником для нашей команды: в прошлом сезоне она дважды побеждала «Динамо» и однажды наши команды сыграли вничью. На ваш взгляд, предстоящий матч тоже сложится нелегко?

- Я смотрел матчи «Динамо» с «Десной» в прошлом сезоне, а также наблюдал за товарищеской встречей этих команд, которая состоялась уже после назначения Мирчи Луческу главным тренером, и могу сказать, что команда действительно хорошая и непростая - не зря «Десна» пробилась в еврокубки. С ними будет однозначно нелегко, но то, что я вижу на наших тренировках и чувствую по ребятам, по их настрою, свидетельствует о том, что мы не оставим черниговцам шансов. Конечно, при условии, что мы сыграем в свою силу, в чем я уверен. Поскольку мы ставим перед собой максимальные задачи и собираемся бороться за чемпионство, нам нельзя терять очки. Однозначно будем играть на победу и обязаны добиться успеха.

- В прошлом чемпионате «Десна» всерьез претендовала на серебряные медали. В первом туре нынешнего черниговцы победили «Зарю», это говорит о серьезных намерениях команды Александра Рябоконя и в нынешнем сезоне?

- В прошлом году я не находился в «Динамо», но, наблюдая за командой со стороны, заметил, что было много различных проблем, плюс по ходу сезона сменился тренер, поэтому были объективные причины неудач. Сейчас каждый футболист понимает, что такой борьбы за серебро, как в прошлом сезоне, быть не должно. «Динамо» должно соревноваться только за первое место, за чемпионство, а второе место – это неудача для команды. Я с большим уважением отношусь к «Десне», которая в последние годы значительно прибавила и вышла на новый уровень, но мы - «Динамо» и должны побеждать, здесь двух мнений быть не может.

- Соскучились ли по чемпионату Украины, с нетерпением ли ждете выхода на поле НСК «Олимпийский»?

- Хотя последние несколько лет я не находился в «Динамо», но бывал на «Олимпийском» в составе национальной сборной. Конечно, мне будет очень приятно вновь надеть футболку «Динамо» в ближайшем матче, или в одном из следующих туров. Я готов и хочу приносить пользу команде, а как мной распорядится тренер – это его дело.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 22:54
    0
    serge_kr, 10.09.2020 22:50
    Ты тугодум , и никакой адекватности , вся страна видела позорище шубное, даже настоящие болелы Дк признавали что тянут их команду как могут и топят Зоря, а с тебе рублевому боту бесполезно что то доказывать
    Снова обоссался
    Вот объясни , зачем ты копипастишь этот бред ?
    Ведь даже те кто два дня на сайте , уже знают что ты - пи*дло которое ни одно своё слово не может подтвердить
    Юне понимаю , за что тебя держат только твоих хозяева
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 10.09.2020 22:51
    -1
    ..... Примеры дубина , с видео... (с)
    Ув. модерация сайта!
    А почему вы не баните пидарёнка за постоянные оскорбления??
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 10.09.2020 22:50
    0
    jekаfunny, 10.09.2020 22:46
    Примеры дубина , с видео
    Ты тугодум , и никакой адекватности , вся страна видела позорище шубное, даже настоящие болелы Дк признавали что тянут их команду как могут и топят Зоря, а с тебе рублевому боту бесполезно что то доказывать
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 22:46
    0
    serge_kr, 10.09.2020 22:45
    Я смотрю ты пропустил матчи когда откровенно сливали Зорю и тянули ДК в каждом матче!
    Примеры дубина , с видео
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 22:46
    0
    Zport., 10.09.2020 22:43
    Назови хоть несколько матчей, где судьи помогли Динамо, как в матче Десна-шахтёр вытянули колорадов. Ты же рассказываешь, что просто вытянули, значит это было систематично?
    Ой обоссыться и утонет в этом скорее , чем что то тебе назовет
    Жалкий идиот строит сутками одни и те же бредни и сразу сливается при малейшем диалоге
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 10.09.2020 22:45
    0
    Zport., 10.09.2020 22:43
    Назови хоть несколько матчей, где судьи помогли Динамо, как в матче Десна-шахтёр вытянули колорадов. Ты же рассказываешь, что просто вытянули, значит это было систематично?
    Я смотрю ты пропустил матчи когда откровенно сливали Зорю и тянули ДК в каждом матче!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.09.2020 22:43
    -1
    serge_kr, 10.09.2020 22:37
    Динамка только с помощью судейок взяло 2 место в прошлом сезоне, реальный уровень позорища это 5 место.
    Назови хоть несколько матчей, где судьи помогли Динамо, как в матче Десна-шахтёр вытянули колорадов. Ты же рассказываешь, что просто вытянули, значит это было систематично?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 22:42
    0
    janu0320, 10.09.2020 22:42
    тебе уже ответили
    Ясно все
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.09.2020 22:42
    +1
    Ну да должно и все себя игроки бьют в грудь что и чемп будет и в лч выйдем, так потом подкрепитесь тем что з/а на благотворительность отдайте, а не на мороз, если снова обсер выйдет
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 22:42
    +1
    Forever_young_13, 10.09.2020 22:40
    Да оно-ж туповастенькое от рождения Его кот и то умнее его - хоть в тапочки, как хозяин, не ссыт
    Ну ты бы со своим интеллектом шампиньона молчал бы уже про " умнее"
    Дрыся , иди глянь что там дальнобойщики тебе в в юбку засунули , дай взрослые дяди на серьезные темы поговорят
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 10.09.2020 22:42
    0
    jekаfunny, 10.09.2020 22:40
    Так ты хоть один ответь
    тебе уже ответили
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 10.09.2020 22:41
    +1
    serge_kr, 10.09.2020 22:37
    Динамка только с помощью судейок взяло 2 место в прошлом сезоне, реальный уровень позорища это 5 место.
    что забавно, сурок больше всех на судеек ныл, хотя реально эти судейки вытащили дырку на второе место.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 22:40
    0
    janu0320, 10.09.2020 22:36
    тебе хоть сотню раз ответь, ты не поймёшь.
    Так ты хоть один ответь
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 10.09.2020 22:40
    0
    janu0320, 10.09.2020 22:36
    тебе хоть сотню раз ответь, ты не поймёшь.
    Да оно-ж туповастенькое от рождения Его кот и то умнее его - хоть в тапочки, как хозяин, не ссыт
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 22:40
    +1
    umnuy2, 10.09.2020 22:36
    То же что три года последних после Реброва вечно вторые но очень уверенные на словах.
    Ну а при Реброва два года были первые
    Все течет , все движется .

    Декламировать совм цели - это правильно
    Мы ж не берем трофеи ртом до матчей , как некоторые
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 22:38
    +1
    Ржавые уже целой артелью сынелобой, на ветках ДК дежурит
    Та Динамо на спорт юа больше людей собирает ,чем ваш ржавый колхоз на стадионе
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 10.09.2020 22:37
    -1
    Forever_young_13, 10.09.2020 22:35
    .............Сейчас каждый футболист понимает, что такой борьбы за серебро, как в прошлом сезоне, быть не должно. «Динамо» должно соревноваться только за первое место, за чемпионство............ (с)
    А я всё думаю, кто-же первым начнёт шашкой в пустоте махать
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 10.09.2020 22:37
    -1
    Динамка только с помощью судейок взяло 2 место в прошлом сезоне, реальный уровень позорища это 5 место.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 10.09.2020 22:36
    -1
    jekаfunny, 10.09.2020 22:35
    А что конкретно он не так сказал , если серьезно ?
    тебе хоть сотню раз ответь, ты не поймёшь.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.09.2020 22:36
    -1
    jekаfunny, 10.09.2020 22:35
    А что конкретно он не так сказал , если серьезно ?
    То же что три года последних после Реброва вечно вторые но очень уверенные на словах.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.09.2020 22:42
    +1
    Ну да должно и все себя игроки бьют в грудь что и чемп будет и в лч выйдем, так потом подкрепитесь тем что з/а на благотворительность отдайте, а не на мороз, если снова обсер выйдет
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 22:42
    +1
    Forever_young_13, 10.09.2020 22:40
    Да оно-ж туповастенькое от рождения Его кот и то умнее его - хоть в тапочки, как хозяин, не ссыт
    Ну ты бы со своим интеллектом шампиньона молчал бы уже про " умнее"
    Дрыся , иди глянь что там дальнобойщики тебе в в юбку засунули , дай взрослые дяди на серьезные темы поговорят
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 10.09.2020 22:41
    +1
    serge_kr, 10.09.2020 22:37
    Динамка только с помощью судейок взяло 2 место в прошлом сезоне, реальный уровень позорища это 5 место.
    что забавно, сурок больше всех на судеек ныл, хотя реально эти судейки вытащили дырку на второе место.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 22:40
    +1
    umnuy2, 10.09.2020 22:36
    То же что три года последних после Реброва вечно вторые но очень уверенные на словах.
    Ну а при Реброва два года были первые
    Все течет , все движется .

    Декламировать совм цели - это правильно
    Мы ж не берем трофеи ртом до матчей , как некоторые
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 22:38
    +1
    Ржавые уже целой артелью сынелобой, на ветках ДК дежурит
    Та Динамо на спорт юа больше людей собирает ,чем ваш ржавый колхоз на стадионе
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 10.09.2020 22:35
    +1
    .............Сейчас каждый футболист понимает, что такой борьбы за серебро, как в прошлом сезоне, быть не должно. «Динамо» должно соревноваться только за первое место, за чемпионство............ (с)
    А я всё думаю, кто-же первым начнёт шашкой в пустоте махать
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 22:35
    +1
    umnuy2, 10.09.2020 22:28
    Артем лучше иногда промолчать,за умного сойдёшь
    А что конкретно он не так сказал , если серьезно ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 22:54
    0
    serge_kr, 10.09.2020 22:50
    Ты тугодум , и никакой адекватности , вся страна видела позорище шубное, даже настоящие болелы Дк признавали что тянут их команду как могут и топят Зоря, а с тебе рублевому боту бесполезно что то доказывать
    Снова обоссался
    Вот объясни , зачем ты копипастишь этот бред ?
    Ведь даже те кто два дня на сайте , уже знают что ты - пи*дло которое ни одно своё слово не может подтвердить
    Юне понимаю , за что тебя держат только твоих хозяева
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 10.09.2020 22:50
    0
    jekаfunny, 10.09.2020 22:46
    Примеры дубина , с видео
    Ты тугодум , и никакой адекватности , вся страна видела позорище шубное, даже настоящие болелы Дк признавали что тянут их команду как могут и топят Зоря, а с тебе рублевому боту бесполезно что то доказывать
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 22:46
    0
    serge_kr, 10.09.2020 22:45
    Я смотрю ты пропустил матчи когда откровенно сливали Зорю и тянули ДК в каждом матче!
    Примеры дубина , с видео
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 22:46
    0
    Zport., 10.09.2020 22:43
    Назови хоть несколько матчей, где судьи помогли Динамо, как в матче Десна-шахтёр вытянули колорадов. Ты же рассказываешь, что просто вытянули, значит это было систематично?
    Ой обоссыться и утонет в этом скорее , чем что то тебе назовет
    Жалкий идиот строит сутками одни и те же бредни и сразу сливается при малейшем диалоге
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 10.09.2020 22:45
    0
    Zport., 10.09.2020 22:43
    Назови хоть несколько матчей, где судьи помогли Динамо, как в матче Десна-шахтёр вытянули колорадов. Ты же рассказываешь, что просто вытянули, значит это было систематично?
    Я смотрю ты пропустил матчи когда откровенно сливали Зорю и тянули ДК в каждом матче!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 22:42
    0
    janu0320, 10.09.2020 22:42
    тебе уже ответили
    Ясно все
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 10.09.2020 22:42
    0
    jekаfunny, 10.09.2020 22:40
    Так ты хоть один ответь
    тебе уже ответили
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 22:40
    0
    janu0320, 10.09.2020 22:36
    тебе хоть сотню раз ответь, ты не поймёшь.
    Так ты хоть один ответь
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 10.09.2020 22:40
    0
    janu0320, 10.09.2020 22:36
    тебе хоть сотню раз ответь, ты не поймёшь.
    Да оно-ж туповастенькое от рождения Его кот и то умнее его - хоть в тапочки, как хозяин, не ссыт
    Ссылка
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