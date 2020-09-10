Артем КРАВЕЦ: «Динамо должно бороться за титул УПЛ. 2-е место - неудача»

Нападающий Артем Кравец вернулся в «Динамо» и может сыграть первый официальный матч в ближайшем туре УПЛ против «Десны».

- «Десна» считается непростым соперником для нашей команды: в прошлом сезоне она дважды побеждала «Динамо» и однажды наши команды сыграли вничью. На ваш взгляд, предстоящий матч тоже сложится нелегко?

- Я смотрел матчи «Динамо» с «Десной» в прошлом сезоне, а также наблюдал за товарищеской встречей этих команд, которая состоялась уже после назначения Мирчи Луческу главным тренером, и могу сказать, что команда действительно хорошая и непростая - не зря «Десна» пробилась в еврокубки. С ними будет однозначно нелегко, но то, что я вижу на наших тренировках и чувствую по ребятам, по их настрою, свидетельствует о том, что мы не оставим черниговцам шансов. Конечно, при условии, что мы сыграем в свою силу, в чем я уверен. Поскольку мы ставим перед собой максимальные задачи и собираемся бороться за чемпионство, нам нельзя терять очки. Однозначно будем играть на победу и обязаны добиться успеха.

- В прошлом чемпионате «Десна» всерьез претендовала на серебряные медали. В первом туре нынешнего черниговцы победили «Зарю», это говорит о серьезных намерениях команды Александра Рябоконя и в нынешнем сезоне?

- В прошлом году я не находился в «Динамо», но, наблюдая за командой со стороны, заметил, что было много различных проблем, плюс по ходу сезона сменился тренер, поэтому были объективные причины неудач. Сейчас каждый футболист понимает, что такой борьбы за серебро, как в прошлом сезоне, быть не должно. «Динамо» должно соревноваться только за первое место, за чемпионство, а второе место – это неудача для команды. Я с большим уважением отношусь к «Десне», которая в последние годы значительно прибавила и вышла на новый уровень, но мы - «Динамо» и должны побеждать, здесь двух мнений быть не может.

- Соскучились ли по чемпионату Украины, с нетерпением ли ждете выхода на поле НСК «Олимпийский»?

- Хотя последние несколько лет я не находился в «Динамо», но бывал на «Олимпийском» в составе национальной сборной. Конечно, мне будет очень приятно вновь надеть футболку «Динамо» в ближайшем матче, или в одном из следующих туров. Я готов и хочу приносить пользу команде, а как мной распорядится тренер – это его дело.