Сборная Украины U-21 примет Румынию в Киеве

Следующий матч отбора Евро-2021 сборная Украины U-21 проведет против Румынии, а поединок состоится в Киеве на «Оболонь-Арене».
Встреча пройдет 9-го октября.
После этого команде Руслана Ротаня останется дважды сыграть против Северной Ирландии и с Мальтой. Украина U-21 потеряла почти все шансы выйти из группы.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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