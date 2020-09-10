Сборная Украины U-21 примет Румынию в Киеве

Следующий матч отбора Евро-2021 сборная Украины U-21 проведет против Румынии, а поединок состоится в Киеве на «Оболонь-Арене».

Встреча пройдет 9-го октября.

После этого команде Руслана Ротаня останется дважды сыграть против Северной Ирландии и с Мальтой. Украина U-21 потеряла почти все шансы выйти из группы.