ФОТО. Характер скверный, зовут Пенелопа. Шовковский завел крупного хищника

Бывший голкипер «Динамо» рассказал, что завел себе нового домашнего питомца

  • 10.09.2020 21:55
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ФОТО. Характер скверный, зовут Пенелопа. Шовковский завел крупного хищника
© Facebook. Пенелопа

Бывший вратарь киевского «Динамо» и ассистент наставника сборной Украины Александр Шовковский рассказал, что завел себе нового домашнего питомца.

Экс-голкипер выложил фото в соцсетях и написал: «Подобрали кошечку. 2,5 месяца. Пенелопой назвали. Характер скверный – хищный. Накормили. Напоили. Спать уложили. Сами побоялись спать! Думаем, как жить дальше?!. Еж решил не просыпаться пока. Попугай горлопанит вовсю. Кошка не разговаривает. Одним рыбам все равно», 

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Источник — Instagram

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