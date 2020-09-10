ФОТО. Характер скверный, зовут Пенелопа. Шовковский завел крупного хищника

Бывший вратарь киевского «Динамо» и ассистент наставника сборной Украины Александр Шовковский рассказал, что завел себе нового домашнего питомца.
Экс-голкипер выложил фото в соцсетях и написал: «Подобрали кошечку. 2,5 месяца. Пенелопой назвали. Характер скверный – хищный. Накормили. Напоили. Спать уложили. Сами побоялись спать! Думаем, как жить дальше?!. Еж решил не просыпаться пока. Попугай горлопанит вовсю. Кошка не разговаривает. Одним рыбам все равно»,
! Подобрали кошечку 2,5 месяца Пенелопой назвали Характер скверный — хищный))) Накормили Напоили Спать уложили Сами побоялись спать! Думаем, как жить дальше?!... Ёж решил не просыпаться пока Попугай горлопанит во всю Кошка не разговаривает Одним рыбам все равно)))
Источник — Instagram
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