ФОТО. Характер скверный, зовут Пенелопа. Шовковский завел крупного хищника

Бывший вратарь киевского «Динамо» и ассистент наставника сборной Украины Александр Шовковский рассказал, что завел себе нового домашнего питомца.

Экс-голкипер выложил фото в соцсетях и написал: «Подобрали кошечку. 2,5 месяца. Пенелопой назвали. Характер скверный – хищный. Накормили. Напоили. Спать уложили. Сами побоялись спать! Думаем, как жить дальше?!. Еж решил не просыпаться пока. Попугай горлопанит вовсю. Кошка не разговаривает. Одним рыбам все равно»,