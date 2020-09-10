Стало известно, когда Динамо сыграет с Минаем, а Шахтер – с Олимпиком

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 4-го тура чемпионата Украины 2020/21.
«Динамо» сыграет с «Минаем» на выезде 26 сентября, а «Шахтер» будет принимать «Олимпик» на следующий день.
Дата и время начала матча «Колос» – «Ингулец» будет определена 18 сентября, после матча клуба из Ковалевки в квалификации Лиги Европы против греческого «Ариса».
УПЛ. 4-й тур
26 сентября (суббота)
- 14:00. Минай – Динамо
- 17:00. Ворскла – Мариуполь
- 19:30. Александрия – Днепр-1
27 сентября (воскресенье)
- 14:00. Львов – Заря
- 17:00. Шахтер – Олимпик
- 19:30. Десна – Рух
Дата пока неизвестна
- Колос – Ингулец
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.