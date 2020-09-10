Стало известно, когда Динамо сыграет с Минаем, а Шахтер – с Олимпиком

Утверждены даты и время начала матчей 4-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 10.09.2020 21:09
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Стало известно, когда Динамо сыграет с Минаем, а Шахтер – с Олимпиком
© ФК Минай

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 4-го тура чемпионата Украины 2020/21.

«Динамо» сыграет с «Минаем» на выезде 26 сентября, а «Шахтер» будет принимать «Олимпик» на следующий день.

Дата и время начала матча «Колос» – «Ингулец» будет определена 18 сентября, после матча клуба из Ковалевки в квалификации Лиги Европы против греческого «Ариса».

УПЛ. 4-й тур

26 сентября (суббота)

  • 14:00. Минай – Динамо 
  • 17:00. Ворскла – Мариуполь
  • 19:30. Александрия – Днепр-1

27 сентября (воскресенье)

  • 14:00. Львов – Заря
  • 17:00. Шахтер – Олимпик
  • 19:30. Десна – Рух

Дата пока неизвестна

  • Колос – Ингулец
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Источник — УПЛ

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