РЕБРОВ: «Скоро у нас матч с Динамо Загреб. Готовимся к чемпионату и ЛЧ»

После паузы на матчи сборных «Ференцварош» Сергея Реброва в чемпионате сыграет против «Пакша», а на следующей неделе в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов дома встретится с «Динамо» Загреб.

«Нужно хорошо подготовиться к «Пакшу», мы уважаем соперника. Уже скоро, на следующей неделе, у нас матч Лиги чемпионов с «Динамо», и мы готовимся к обоим турнирам».

«Очень рад, что в Венгрии пускают болельщиков на стадион. Нам всем это необходимо, это очень важно», - сказал Ребров.

После двух матчей чемпионата команда набрала 4 очка.