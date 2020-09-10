РЕБРОВ: «Скоро у нас матч с Динамо Загреб. Готовимся к чемпионату и ЛЧ»

«Ференцварошу» предстоит сложный матч в Лиге чемпионов

  • 10.09.2020 21:08
  • 199 просмотров
  • 0 комментариев
РЕБРОВ: «Скоро у нас матч с Динамо Загреб. Готовимся к чемпионату и ЛЧ»
© fradi.hu

После паузы на матчи сборных «Ференцварош» Сергея Реброва в чемпионате сыграет против «Пакша», а на следующей неделе в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов дома встретится с «Динамо» Загреб.

«Нужно хорошо подготовиться к «Пакшу», мы уважаем соперника. Уже скоро, на следующей неделе, у нас матч Лиги чемпионов с «Динамо», и мы готовимся к обоим турнирам».

«Очень рад, что в Венгрии пускают болельщиков на стадион. Нам всем это необходимо, это очень важно», - сказал Ребров.

После двух матчей чемпионата команда набрала 4 очка.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Ференцварош

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности