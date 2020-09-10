Артем КРАВЕЦ: «Очень хочется с Динамо выйти в группу Лиги чемпионов»

Форвард «Динамо» прокомментировал возвращение в Киев и ближайшие планы

  • 10.09.2020 20:08
  • 1126 просмотров
  • 8 комментариев
Артем КРАВЕЦ: «Очень хочется с Динамо выйти в группу Лиги чемпионов»
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» во 2-м туре УПЛ сыграет против «Десны», а форвард Артем Кравец получил возможность впервые с момента возвращения в киевскую команду попасть в заявку на официальный матч.

- После возвращения вы уже некоторое время работали под руководством нового тренерского штаба, какие впечатления от Мирчи Луческу, быстро ли нашли с ним общий язык?

- Во-первых, хочу сказать, что я рад вернуться в Украину, уже вошел в ритм жизни - и в семейный, и в тренировочный. Впечатления от работы с новым тренерским штабом только положительные. Нам предлагают очень много полезного, тренировочный процесс построен грамотно, а требования резонные.

- Сложно ли было перестраиваться после нескольких лет в чемпионатах Испании, Германии, Турции на украинские реалии?

- Вовсе нет, наоборот, было просто. Опыт, который я получил в других чемпионатах, безусловно, помогает. В то же время есть ощущение, будто я никуда не уезжал: для меня все знакомо, словом, вернулся, как к себе домой. Всех ребят знаю лично или заочно. Поэтому со всеми нашел общий язык и в быту, и на поле. Поэтому все прекрасно, надеюсь, так будет и в дальнейшем в течение сезона.

- Вам удалось отличиться забитым мячом в товарищеском матче с «Колосом», это неплохое начало? Будете ли стремиться забить в ближайшем официальном поединке?

- Забивать всегда приятно, тем более, для нападающего. Но я больше сконцентрирован на командных результатах. У нас впереди очень важные три-четыре недели до следующей паузы, связанной с матчами сборных, поскольку будет решаться судьба пропуска в групповой этап Лиги чемпионов, где «Динамо» уже давно не выступало. Очень хочется туда попасть, думаю, соперники нам по силам, но нужно приложить максимум усилий.

В то же время необходимо набирать очки в чемпионате, поскольку на финише может не хватить совсем немного. Словом, каждая игра важна. У нас каждую неделю будет по два матча, поэтому нужны все футболисты, каждый должен быть готов помочь в любой момент. Настроение позитивное, говорю себе, что если не выйду на поле в ближайшей игре, то выйду в следующей, если не в следующей, то через одну.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 10.09.2020 20:40
    -3
    "Ой, как-же в лигу хочется"
    - Мурлыкает Кравец .....
    НО лига Чемпионов
    НЕ для киевских сердец
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 10.09.2020 20:34
    -3
    "Ой, как-же в лигу хочется"
    - Мурлыкает Попов.....
    НО лига Чемпионов
    НЕ для киевских дубов
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 10.09.2020 20:32
    -3
    Да, вам сложно будет, попался такой топ соперник...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.09.2020 20:25
    +2
    mayakovskiy1, 10.09.2020 20:18
    В панике пресматривают зарубу с Лугано
    Вы будто не проигрывали АЗ и не вылетали от него?
    Формально проигрывали Лугано, правда матч ничего не решал.
    Проигрывали Мальме в ЛЧ, очки были важны.
    Вылетали от Янг Бойз тоже.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 10.09.2020 20:18
    -1
    REALIST, 10.09.2020 20:16
    АЗ там от 90% игроков ДК в ужасе...
    В панике пресматривают зарубу с Лугано
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 10.09.2020 20:16
    +2
    mayakovskiy1, 10.09.2020 20:14
    Аз конечно, в ужасе от форварда, который ничего не мог показать даже в худшей команде Турции
    АЗ там от 90% игроков ДК в ужасе...
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 10.09.2020 20:14
    -2
    REALIST, 10.09.2020 20:12
    положи хет-трик АЗ - и дело в шляпе
    Аз конечно, в ужасе от форварда, который ничего не мог показать даже в худшей команде Турции
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 10.09.2020 20:12
    +2
    положи хет-трик АЗ - и дело в шляпе
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.09.2020 20:25
    +2
    mayakovskiy1, 10.09.2020 20:18
    В панике пресматривают зарубу с Лугано
    Вы будто не проигрывали АЗ и не вылетали от него?
    Формально проигрывали Лугано, правда матч ничего не решал.
    Проигрывали Мальме в ЛЧ, очки были важны.
    Вылетали от Янг Бойз тоже.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 10.09.2020 20:16
    +2
    mayakovskiy1, 10.09.2020 20:14
    Аз конечно, в ужасе от форварда, который ничего не мог показать даже в худшей команде Турции
    АЗ там от 90% игроков ДК в ужасе...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 10.09.2020 20:12
    +2
    положи хет-трик АЗ - и дело в шляпе
    Ссылка
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