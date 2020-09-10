Руслан РОТАНЬ: «Федецкий — коммуникабельный. Зрители получат удовольствие»

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань поделился мнением о новом эксперте каналов «Футбол 1/2/3» Артеме Федецком.

«Артем Федецкий — коммуникабельный и прямой человек. Думаю, что телезрители, телеканалы «Футбол 1/2/3» и украинский футбол в целом получит удовольствие. Мне будет интересно.

Признаться, я не видел дебютную программу, поскольку мы были за границей. Посмотрю обязательно. Думаю, точно будет очень интересно», — отметил Ротань.