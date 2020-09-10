Руслан РОТАНЬ: «Федецкий — коммуникабельный. Зрители получат удовольствие»

Специалист рассказал о новом эксперте каналов «Футбол 1/2/3»

  • 10.09.2020 19:18
  • 465 просмотров
  • 2 комментария
Руслан РОТАНЬ: «Федецкий — коммуникабельный. Зрители получат удовольствие»
© УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань поделился мнением о новом эксперте каналов «Футбол 1/2/3» Артеме Федецком.

«Артем Федецкий — коммуникабельный и прямой человек. Думаю, что телезрители, телеканалы «Футбол 1/2/3» и украинский футбол в целом получит удовольствие. Мне будет интересно.

Признаться, я не видел дебютную программу, поскольку мы были за границей. Посмотрю обязательно. Думаю, точно будет очень интересно», — отметил Ротань.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 10.09.2020 19:42
    0
    Ukraine_Kiev_Fan, 10.09.2020 19:34
    У меня подписка на каналы "Футбол", однако "экспертные программы" просто не смотрю. Вообще не интересно не на одном из нашх каналов. Нет у нас реальных экспертов по типу ребят, которые работаю на Sky sport и т.д. Там даже на инглише интригует. А тут - сплетни и треп
    не, ну Леоненку и его котам реально сейчас обидно стало после твоих слов !
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 10.09.2020 19:34
    0
    У меня подписка на каналы "Футбол", однако "экспертные программы" просто не смотрю. Вообще не интересно не на одном из нашх каналов. Нет у нас реальных экспертов по типу ребят, которые работаю на Sky sport и т.д. Там даже на инглише интригует. А тут - сплетни и треп
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 10.09.2020 19:42
    0
    Ukraine_Kiev_Fan, 10.09.2020 19:34
    У меня подписка на каналы "Футбол", однако "экспертные программы" просто не смотрю. Вообще не интересно не на одном из нашх каналов. Нет у нас реальных экспертов по типу ребят, которые работаю на Sky sport и т.д. Там даже на инглише интригует. А тут - сплетни и треп
    не, ну Леоненку и его котам реально сейчас обидно стало после твоих слов !
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 10.09.2020 19:34
    0
    У меня подписка на каналы "Футбол", однако "экспертные программы" просто не смотрю. Вообще не интересно не на одном из нашх каналов. Нет у нас реальных экспертов по типу ребят, которые работаю на Sky sport и т.д. Там даже на инглише интригует. А тут - сплетни и треп
    Ссылка
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