Руслан РОТАНЬ: «Федецкий — коммуникабельный. Зрители получат удовольствие»

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань поделился мнением о новом эксперте каналов «Футбол 1/2/3» Артеме Федецком.
«Артем Федецкий — коммуникабельный и прямой человек. Думаю, что телезрители, телеканалы «Футбол 1/2/3» и украинский футбол в целом получит удовольствие. Мне будет интересно.
Признаться, я не видел дебютную программу, поскольку мы были за границей. Посмотрю обязательно. Думаю, точно будет очень интересно», — отметил Ротань.
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Источник — Футбол 1/2/3
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