За 2 дня до старта сезона АПЛ. Бьелса решил остаться тренером Лидса

В четверг, за два дня до старта сезона АПЛ, наставник «Лидса» Марсело Бьелса подтвердил, что решил с клубом все проблемы и решил остаться в команде на чемпионат 2020/21.
По итогам минувшего сезона Бьелса вывел «Лидс» в АПЛ, однако контракт тренера подошел к концу.
«Все решилось с руководством, поэтому я остаюсь в команде. Так что ждем исторического для нас первого тура и битвы с «Ливерпулем». Это будет круто», - считает Бьелса.
Команда вышла в АПЛ впервые за 16 лет.
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Источник — Sky Sports
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