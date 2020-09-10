За 2 дня до старта сезона АПЛ. Бьелса решил остаться тренером Лидса

Аргентинский наставник подтвердил, что продолжит работу

  • 10.09.2020 19:45
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За 2 дня до старта сезона АПЛ. Бьелса решил остаться тренером Лидса
© Skysports.com

В четверг, за два дня до старта сезона АПЛ, наставник «Лидса» Марсело Бьелса подтвердил, что решил с клубом все проблемы и решил остаться в команде на чемпионат 2020/21.

По итогам минувшего сезона Бьелса вывел «Лидс» в АПЛ, однако контракт тренера подошел к концу.

«Все решилось с руководством, поэтому я остаюсь в команде. Так что ждем исторического для нас первого тура и битвы с «Ливерпулем». Это будет круто», - считает Бьелса.

Команда вышла в АПЛ впервые за 16 лет.

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Источник — Sky Sports

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