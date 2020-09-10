Матч Черноморец — Горняк-Спорт пройдет со зрителями

В соответствии с разъяснениями Министерства здравоохранения Украины от 09.09.2020, которое считает возможным частичное привлечение зрителей на футбольные матчи между профессиональными командами (при условии выполнения установленных противоэпидемиологических мер и ограничений), игра 2-го тура Первой лиги между «Черноморцем» и «Горняком-Спорт» (Горишни Плавни) состоится со зрителями и представителями СМИ.

Билеты на данный матч будут реализовываться только в режиме онлайн. Владельцы абонементов на сезон 2019/2020 также смогут посетить указанную игру.

Все зрители и представителя СМИ должны обязательно быть в медицинских масках, пройти температурный скрининг при входе на стадион, соблюдать социальную дистанцию, размещаться на трибунах исключительно согласно указанным в билетах местам, неукоснительно и с пониманием выполнять все распоряжения стюардов.

Поединок «Черноморец» — «Горняк-Спорт» должен состояться в Одессе на стадионе «Черноморец» в пятницу, 11-го сентября, в 19:00 по киевскому времени.