Матч Черноморец — Горняк-Спорт пройдет со зрителями

Поединок 2-го тура Первой лиги состоится в пятницу, 11-го сентября

  • 10.09.2020 18:56
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Матч Черноморец — Горняк-Спорт пройдет со зрителями
© ФК Черноморец

В соответствии с разъяснениями Министерства здравоохранения Украины от 09.09.2020, которое считает возможным частичное привлечение зрителей на футбольные матчи между профессиональными командами (при условии выполнения установленных противоэпидемиологических мер и ограничений), игра 2-го тура Первой лиги между «Черноморцем» и «Горняком-Спорт» (Горишни Плавни) состоится со зрителями и представителями СМИ.

Билеты на данный матч будут реализовываться только в режиме онлайн. Владельцы абонементов на сезон 2019/2020 также смогут посетить указанную игру.

Все зрители и представителя СМИ должны обязательно быть в медицинских масках, пройти температурный скрининг при входе на стадион, соблюдать социальную дистанцию, размещаться на трибунах исключительно согласно указанным в билетах местам, неукоснительно и с пониманием выполнять все распоряжения стюардов.

Поединок «Черноморец» — «Горняк-Спорт» должен состояться в Одессе на стадионе «Черноморец» в пятницу, 11-го сентября, в 19:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Черноморец

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