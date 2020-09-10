ФОТО. Как состав Милана может выглядеть в новом сезоне

Авторитетный портал Transfermarkt предположил, как в новом сезоне может выглядеть состав итальянского «Милана».
Миланский клуб уже подписал Браима Диаса из «Реала» и Сандро Тонали из «Брешии».
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