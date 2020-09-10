Шахтер готовится к матчу с Зарей

«Горняки» продолжают готовиться к матчу 3-го тура Премьер-лиги с луганской «Зарей».

10 сентября после двух выходных к общей группе присоединились вернувшиеся из национальной и молодежной сборных Украины футболисты. Валерий Бондарь работал с одноклубниками и накануне, а сегодня в тренировочный процесс также включились Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат, Евгений Коноплянка, Жуниор Мораес и Даниил Сикан. Возвращение Давида Хочолавы и Манора Соломона ожидается в ближайшие дни.

Сейчас у «Шахтера» больше дней для тренировок из-за переноса матча 2-го тура УПЛ с «Рухом» (у футболистов львовского клуба были выявлены положительные результаты тестов на COVID-19). Ближайший поединок в календаре чемпиона – 20 сентября с «Зарей». К сложившейся ситуации все в команде относятся с пониманием.

В режиме утренних тренировок «оранжево-черные» будут работать до воскресенья и 13 сентября получат один выходной.