Шахтер готовится к матчу с Зарей

В команде с пониманием относятся к переносу поединка с «Рухом»

  • 10.09.2020 18:16
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Шахтер готовится к матчу с Зарей
© ФК Шахтер Донецк

«Горняки» продолжают готовиться к матчу 3-го тура Премьер-лиги с луганской «Зарей».

10 сентября после двух выходных к общей группе присоединились вернувшиеся из национальной и молодежной сборных Украины футболисты. Валерий Бондарь работал с одноклубниками и накануне, а сегодня в тренировочный процесс также включились Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат, Евгений Коноплянка, Жуниор Мораес и Даниил Сикан. Возвращение Давида Хочолавы и Манора Соломона ожидается в ближайшие дни.

Сейчас у «Шахтера» больше дней для тренировок из-за переноса матча 2-го тура УПЛ с «Рухом» (у футболистов львовского клуба были выявлены положительные результаты тестов на COVID-19). Ближайший поединок в календаре чемпиона – 20 сентября с «Зарей». К сложившейся ситуации все в команде относятся с пониманием.

В режиме утренних тренировок «оранжево-черные» будут работать до воскресенья и 13 сентября получат один выходной.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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