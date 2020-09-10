Калинина зачехлила ракетку на 60-тысячнике во Франции

Украинка Ангелина Калинина (№145 WTA) зачехлила ракетку на грунтовом 60-тысячнике ITF в Сен-Мало (Франция).
В матче первого круга 23-летняя украинка, посеянная на соревнованиях под третьим номером, в двух сетах уступила 19-летней француженке Кларе Бюрель (№504 WTA).
Сен-Мало. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Клара Бюрель (Франция) – 0:6, 4:6
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Источник — Sport.ua
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