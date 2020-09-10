Калинина зачехлила ракетку на 60-тысячнике во Франции

23-летняя украинка проиграла матч второго круга

  • 10.09.2020 17:33
  • 103 просмотра
  • 1 комментарий
Калинина зачехлила ракетку на 60-тысячнике во Франции
© WTA. Ангелина Калинина

Украинка Ангелина Калинина (№145 WTA) зачехлила ракетку на грунтовом 60-тысячнике ITF в Сен-Мало (Франция).

В матче первого круга 23-летняя украинка, посеянная на соревнованиях под третьим номером, в двух сетах уступила 19-летней француженке Кларе Бюрель (№504 WTA).

Сен-Мало. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Клара Бюрель (Франция) – 0:6, 4:6

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 10.09.2020 17:45
    +1
    Дно.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 10.09.2020 17:45
    +1
    Дно.
    Ссылка
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