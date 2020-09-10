Юран рассказал, за сколько Динамо продало его в Бенфику

51-летний экс-форвард «Динамо» Сергей Юран объяснил, почему киевский клуб продал его в португальскую «Бенфику», а не в английский «Ливерпуль».

«У меня билеты были в Ливерпуль. Нападающий Иан Раш заканчивал карьеру. Меня уже объявили в «Ливерпуле». Летим. Через три-четыре дня начали оформлять визу. Тогда в киевском «Динамо» был известный агент Пини Захави. Он мне сказал лететь в «Ливерпуль». Подумал: «Ну, здорово, классно, романтика». Не понимал. Думал: «Ну, «Ливерпуль» и «Ливерпуль», слетаю». Советское же время. Поставили визу, но в последний момент сказали, что летим в «Бенфику». Ну, здорово, «Бенфика» — так «Бенфика». Оказалось, что «Ливерпуль» $2 миллиона давал, а эти — $2,8. Трансферная сумма», — сказал Юран в эфире YouTube-канала «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Юран защищал цвета «Динамо» с 1987-го по 1991-й годы. За «Бенфику» футболист выступал с 1991-го по 1994-й годы, после чего перешел в «Порту».