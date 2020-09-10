Юран рассказал, за сколько Динамо продало его в Бенфику

Португальский клуб перебил предложение английского «Ливерпуля»

  • 10.09.2020 17:36
  • 2447 просмотров
  • 3 комментария
Юран рассказал, за сколько Динамо продало его в Бенфику
© ФК Сибирь. Сергей Юран

51-летний экс-форвард «Динамо» Сергей Юран объяснил, почему киевский клуб продал его в португальскую «Бенфику», а не в английский «Ливерпуль».

«У меня билеты были в Ливерпуль. Нападающий Иан Раш заканчивал карьеру. Меня уже объявили в «Ливерпуле». Летим. Через три-четыре дня начали оформлять визу. Тогда в киевском «Динамо» был известный агент Пини Захави. Он мне сказал лететь в «Ливерпуль». Подумал: «Ну, здорово, классно, романтика». Не понимал. Думал: «Ну, «Ливерпуль» и «Ливерпуль», слетаю». Советское же время. Поставили визу, но в последний момент сказали, что летим в «Бенфику». Ну, здорово, «Бенфика» — так «Бенфика». Оказалось, что «Ливерпуль» $2 миллиона давал, а эти — $2,8. Трансферная сумма», — сказал Юран в эфире YouTube-канала «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Юран защищал цвета «Динамо» с 1987-го по 1991-й годы. За «Бенфику» футболист выступал с 1991-го по 1994-й годы, после чего перешел в «Порту».

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Источник — YouTube

(11 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.09.2020 18:13
    0
    Удивительно $ уже не тот, а у нас все равно аж от 5О у.е. пенсия
    Ссылка
    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 10.09.2020 17:59
    +2
    umnuy2, 10.09.2020 17:41
    2.8 по тем временам это наверно как сейчас 20
    это как 45-60
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.09.2020 17:41
    +2
    2.8 по тем временам это наверно как сейчас 20
    Ссылка
    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 10.09.2020 17:59
    +2
    umnuy2, 10.09.2020 17:41
    2.8 по тем временам это наверно как сейчас 20
    это как 45-60
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.09.2020 17:41
    +2
    2.8 по тем временам это наверно как сейчас 20
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.09.2020 18:13
    0
    Удивительно $ уже не тот, а у нас все равно аж от 5О у.е. пенсия
    Ссылка
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