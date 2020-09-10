Тарас СТЕПАНЕНКО: «В такой ситуации весь мир»

31-летний полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился мнением о переносе матча 2-го тура УПЛ с «Рухом» с 12-го на 23-е сентября из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

«В такой ситуации весь мир. Ребята заболели, персонал. Должны дать время им восстановиться. Если честно, для сборников это даже неплохо. Дали несколько выходных, мы немного отдохнули. Играли в Лиге Европы, когда вернулись – сразу чемпионат, Суперкубок, уехали в сборные… Провели две тяжелые игры, поэтому эмоционально и физически нужно было отдохнуть. Нам пауза пойдет на пользу», — отметил Степаненко.