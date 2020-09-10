Руслан КОСТЫШИН: «Если заболело не больше трех футболистов — надо играть»

Наставник «Колоса» поделился мнением о том, как нужно проводить чемпионат в условиях пандемии

  • 10.09.2020 16:40
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Руслан КОСТЫШИН: «Если заболело не больше трех футболистов — надо играть»
© ФК Шахтер Донецк. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал желание клуба провести ближайший матч второго тура УПЛ против «Львова» со зрителями. 

«Действительно, руководство «Колоса» предпринимает усилия, чтобы наш первый домашний матч на обновленном стадионе в Ковалевке прошел со зрителями, на поддержку которых мы очень рассчитываем. Убежден, что с нашей стороны все условия медицинского протокола будут выполнены.

Как я отношусь к переносу календарных матчей из-за коронавируса? Если заболело не больше трех футболистов, то, думаю, что можно играть. Ведь в заявке в каждой из команд предостаточно исполнителей, тем более, на старте сезона, когда еще нет травмированных и дисквалифицированных.

Кстати, «Колос» уже завершил селекционную работу в это трансферное окно», — сказал Костышин.

Поединок второго тура чемпионата УПЛ «Колос» — «Львов» состоится в Ковалевке 12-го сентября.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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