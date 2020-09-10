Ворскла подписала воспитанника Динамо

Полтавская «Ворскла» подписала 18-летнего украинского голкипера Алексея Слуцкого.
Клуб уже внес игрока в заявку УПЛ на сезон. Алексей будет выступать под №81.
Слуцкий — воспитанник киевского «Динамо». Вратарь был в заявке киевлян на минувший сезон, но не провел ни одного матча ни за одну из динамовских команд.
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Источник — УПЛ
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