Ворскла подписала воспитанника Динамо

Вратарь Алексей Слуцкий продолжит карьеру в полтавском клубе

  • 10.09.2020 16:23
  • 1171 просмотр
  • 2 комментария
Ворскла подписала воспитанника Динамо
© ФК Динамо Киев. Алексей Слуцкий

Полтавская «Ворскла» подписала 18-летнего украинского голкипера Алексея Слуцкого.

Клуб уже внес игрока в заявку УПЛ на сезон. Алексей будет выступать под №81.

Слуцкий — воспитанник киевского «Динамо». Вратарь был в заявке киевлян на минувший сезон, но не провел ни одного матча ни за одну из динамовских команд.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УПЛ

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    BekXan
    online
      BekXan, 10.09.2020 16:35
    0
    zac1310, 10.09.2020 16:30
    НАХРЕНА нам столько вратарей???
    Пару на продажу в следующем году,получат хорошую деньгу,Одно другому не мешает.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 10.09.2020 16:30
    -1
    НАХРЕНА нам столько вратарей???
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 10.09.2020 16:35
    0
    zac1310, 10.09.2020 16:30
    НАХРЕНА нам столько вратарей???
    Пару на продажу в следующем году,получат хорошую деньгу,Одно другому не мешает.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности