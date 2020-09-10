Ворскла подписала воспитанника Динамо

Полтавская «Ворскла» подписала 18-летнего украинского голкипера Алексея Слуцкого.

Клуб уже внес игрока в заявку УПЛ на сезон. Алексей будет выступать под №81.

Слуцкий — воспитанник киевского «Динамо». Вратарь был в заявке киевлян на минувший сезон, но не провел ни одного матча ни за одну из динамовских команд.