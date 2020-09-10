КАРИКАТУРА ДНЯ. Зелен виноград? Почему Моуриньо отказался от Месси

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над главным тренером «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо, который объяснил невозможность подписания 33-летнего аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси из-за соблюдения английским клубом правил финансового фэйр-плей.

«Моуриньо о подписании Месси:

«Он может пойти только в команду, которая не уважает финансовый фэйр-плей, поэтому это, конечно, не «Тоттенхэм», — прокомментировал Момани свою работу.

Когда Моуриньо тренировал «Челси», «Реал» и «Манчестер Юнайтед», правила финансового фэйр-плей его не смущали.