Арсенал и Атлетико могут совершить громкий обмен

Александер Ляказетт может отправиться в Испанию

  • 10.09.2020 14:59
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Арсенал и Атлетико могут совершить громкий обмен
© arsenal.com. Александер Ляказетт

В ближайшее время форвард «Арсенала» Александер Ляказетт планирует провести встречу с руководством лондонского клуба и обсудить свое будущее.

«Арсенал» может продать Ляказетта за 40 миллионов евро или обменять его на полузащитника «Атлетико» Мадрид Томаса Парти.

Ранее «Арсенал» продлил контракт с другим форвардом, Пьером Эмериком Обамеянгом. Также наставник команды Микель Артета может сделать ставку на Эдварда Нкетиа.

В прошлом сезоне на счету Ляказетта 12 голов и 7 ассистов в 39 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.

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Источник — ESPN

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