Арсенал и Атлетико могут совершить громкий обмен

В ближайшее время форвард «Арсенала» Александер Ляказетт планирует провести встречу с руководством лондонского клуба и обсудить свое будущее.
«Арсенал» может продать Ляказетта за 40 миллионов евро или обменять его на полузащитника «Атлетико» Мадрид Томаса Парти.
Ранее «Арсенал» продлил контракт с другим форвардом, Пьером Эмериком Обамеянгом. Также наставник команды Микель Артета может сделать ставку на Эдварда Нкетиа.
В прошлом сезоне на счету Ляказетта 12 голов и 7 ассистов в 39 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.
Источник — ESPN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.